Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Da haben wir schon noch Luft nach oben", räumte Neckarzimmerns Bürgermeister Christian Stuber ein, als es am Ende der Gemeinderatsitzung darum ging, wie viele Haushalte bereits einen Glasfaservertrag abgeschlossen haben. Nicht einmal die Hälfte der erforderlichen 20 Prozent der Haushalte hätten sich hier bisher gemeldet. Im Gemeinderat wird darüber beraten, welche Möglichkeiten man sieht, noch mehr Bürger davon zu überzeugen, mit dieser Technologie die Weichen für die Zukunft zu stellen.

Bei der geplanten Querung des Neckars mit einer Druckwasserleitung, die das Haßmersheimer Abwasser nach Obrigheim führen soll, gibt es noch keine endgültige Entscheidung. "Es muss noch geprüft werden, ob eine solche Querung oberhalb oder unterhalb der Schleuse am leichtesten realisierbar ist." Gleichzeitig werden Ideen gesammelt, um das Gebiet "Obere Aue" am Ortseingang zu entwickeln. Einen Vollsortimenter wird die Gemeinde wegen der Einwohnerzahl hier nicht bekommen können, aber eine kleinteilige Lösung mit Pflege, Wohnen und Versorgung könne sich die Gemeindeverwaltung an dieser Stelle gut vorstellen, führte Stuber aus.

Gar nicht begeistert war der Gemeinderat über die Fortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Gundelsheim. Bereits im Jahr 2012/2013 hatte Neckarzimmern darauf hingewiesen, dass sie durch die Planungen eines Windkraftparks oberhalb der Burg Hornberg und in der Nähe des Stockbronner Hofes erhebliche Beeinträchtigungen erwarten würde. Gerade einmal 630 Meter würde zwischen Windpark und Bebauung liegen. Der Gemeinderat befürchtet, dass der Blick auf die Burg Hornberg erheblich beeinträchtigt werde. "Hier müssen Umweltschutz und Landschaftsbild gegeneinander abgewogen werden."

Christian Stuber informierte den Gemeinderat außerdem über die Beteiligungen der Gemeinde, die sich allerdings ausschließlich auf Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel den Abwasserzweckverband, beschränken. Hier und bei der Geno, dem Gewerbegebiet Elz-Neckar in Obrigheim auf der Asbacher Höhe, kann der Bürgermeister durchaus von erfreulichen Entwicklungen berichten. "Im Technologiepark ist der Knoten geplatzt", so Stuber, der zeitnah mit weiteren Grundstücksverkäufen und Neuinvestitionen rechnet. Auch beim gemeinsamen Abwasserverband stünden die Zeichen auf Ausbau. Zudem freute sich die Gemeinde auch über weitere Spenden für den Gedenkstein sowie über eine neue Parkbank.

Eine zukunftsweisende Entscheidung traf der Gemeinderat, der diesmal keine Bürger in die Mehrzweckhalle locken konnte, dann auch noch: Für weitere 20 Jahre werden die Stadtwerke Mosbach für die Gasversorgung Neckarzimmerns sorgen. Der einzige Bewerber auf die bundesweite Ausschreibung war auch in den vergangenen Jahren für die Gemeinde zuständig. Bürgermeister Stuber lobte die konstruktive Zusammenarbeit und die ständige Optimierung der Versorgungssituation durch die Stadtwerke, die das Gasnetz aktuell im Bereich Weinbergweg erweitern.