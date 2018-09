Neckarelz/Mosbach. (jaz) "Ich habe 86 Pakete gezählt!" verkündete Hans-Jürgen Mössner, Heimleiter des Johanniterhauses "Tannenhof", stolz in die Helfermenge. Mit freudigem Applaus unter den Helfern und Mitwirkenden wurden die Türen des Trucks vor dem Neckarelzer Seniorenheim geschlossen - vorerst. Denn an der nächsten Station, dem Nicolaus-Kistner-Gymansium in Mosbach, lag bereits eine halbe Tonne Lebensmittel parat für den Weg nach Südosteuropa. Beate Huber-Schell hatte hier die Aktion organisiert.

Seit bereits 25 Jahren sammeln die Johanniter Hilfspakete für bedürftige Menschen in Albanien, Bosnien und Rumänien. Zum zweiten Mal beteiligt sich der Tannenhof an der Aktion. Umgesetzt wurde das Päckchensammeln mithilfe des SV Sattelbach, der bei Heimspielen Bestandteile der Packliste von Bewohnern sammelte. Ebenso durch die Gemeinschaftsschule Obrigheim: Jede Klasse hat ein Paket gepackt. Die Eltern der Schüler erwiesen sich als sehr bereitwillig, etwas zur Aktion beizutragen. "Wir waren sehr überrascht", erklärte Michael Haag. Der Vertrauenslehrer berichtet, sie hätten etwa mit der Hälfte an Produktzufuhren gerechnet. "Wir mussten noch zehn weitere Pakete nachbestellen." Verziert und weihnachtlich verschönert wurden die Pakete von Bewohnern und Schüler der Johannes-Diakonie.

Bei Kinderpunsch, Glühwein und Christstollen wurden die Päckchen dann von Helfern (SMV-Mitglieder der Gemeinschaftsschule Obrigheim, Schülern, Eltern und Lehrern des NKG, Helfern der Firma Krebs und Bewohner des Tannenhofs) in den Trucker geladen.

Wenn alle Pakete die insgesamt fast 45 Lkw gefüllt und die rund 100 ehrenamtlichen Helfer sich in die Trucks geschwungen haben, beginnt die "Reise ins Abenteuer", berichtete der Fahrer des Trucks. An Schulen und in Familien in den Dörfern werden die Pakete dann "genau wie hier: von Mensch zu Mensch" weitergegeben. Die Aktion der Johanniter und ihrer vielen ehrenamtlichen Helfer ermöglicht es, Bedürftigen in den südosteuropäischen Ländern Bescherung erleben zu lassen. Der Truckfahrer weiß: "Wenn man die lachenden Gesichter der Kinder sieht - es gibt nichts Schöneres."