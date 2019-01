Neckarelz. (frh) Richtiges "Sauwetter" hatten sich die Symbolfiguren des Neckarelzer Karnevals, der Wassermann "Neck" (Sebastian Schmitt) und seine beiden Nixen (Tina Fuhrmann und Kim Baumgärtner) ausgesucht. Und so wurden sie am Sonntag um Punkt 14.11 Uhr auch nicht am Neptun-Bootssteg, sondern unter der Stelzenbrücke am Neckarvorland in Empfang genommen. Die Narrenschar, die sie eskortierte, war ob des Dauerregens auch deutlich kleiner als sonst.

Die Freiwillige Feuerwehr Neckarelz-Diedesheim schleppte das Dreigestirn auf einem Rettungsboot durch das Neckarelzer Unterdorf hinauf zum Marktplatz. Mit der Guggenmusik der "Schnoogebadscher" aus Binau ging es auf dem bunten Marsch nicht minder stimmungsvoll zu. Die närrische Machtübernahme auf der Treppe des früheren Gasthauses "Hirsch" leitete der Präsident der Karnevalsgesellschaft (KG) "Neckario", Gerd von Hülsen. Zügig übergab er an den grünen Regent der fünften Jahreszeit in Neckarelz für dessen Prolog. Der fiel zwar recht kurz aus, hatte aber klare Botschaften.

"Ich red’ und ihr hört zu!" scherzte er in Richtung seines Publikums, das sich unter Regenschutz verschanzte. Der Neck überließ es Gerd von Hülsen, einen karnevalistischen Blick auf das politische Geschehen zu werfen. Ins Visier nahm er den Diesel-Skandal und die "betrogenen Autokäufer", die sich nun zum Profit der Autoindustrie "einfach neue Autos kaufen sollen". Aber auch Seitenhiebe auf die Mosbacher Kommunalpolitik, die nun Elektroautos trotz schlechter Ökobilanz durch kostenloses Parken fördere, wollte er sich nicht verkneifen.

Zu Besuch kam sogar der "Bundesdatenschutzbeauftragte" (Martin Husfeldt), der mit Blick auf die neue "DSGVO" einiges an der Neckeinholung zu bemängeln hatte und direkt Mobiltelefone konfiszierte. Dafür gab es aus den Händen von OB-Stellvertreter Josef Bittler das "Stadtsäckel" als Zeichen der "bis Aschermittwoch befristeten Übergabe der Amtsgeschäfte" an das Dreigestirn.

Ferner standen Ehrungen langjähriger Aktiver auf dem Programm (wir berichten gesondert). Abschließend wurde der Kampagne-Orden an die Gastabordnungen verliehen. Für die Prunksitzung der KG Neckario in der Pattberghalle am 23. Februar sind bei Elektro-Müller (Postfiliale) in Neckarelz Karten im Vorverkauf erhältlich.