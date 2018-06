Statt Public-Viewing im Stehen heißt es nun Fußballschauen in gemütlicher Atmosphäre: Nach dem frühen Ausscheiden des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Russland hat sich der Veranstalter in Mosbach etwas Neues einfallen lassen. Im Stadtwerke-WM-Dorf eröffnet am Samstag ein Biergarten. Foto: Alexander Rechner

Von Alexander Rechner

Mosbach. Das hatten sich die Fans in der Region und auch die Organisatoren nicht so vorgestellt: Die deutschen Elitekicker sind doch als amtierender Weltmeister nach Russland gefahren - und dann das! Eigentlich unvorstellbar. Noch in den letzten Spielminuten des Gruppenspiels gegen Südkorea verließen zahlreiche Anhänger das Stadtwerke-WM-Dorf - frustriert und niedergeschlagen. Mit gesenkten Köpfen und teilweise auch schockiert flüchteten sie Richtung Ausgang. Auch die Verantwortlichen vonseiten des Veranstalters FGV sind einen Tag nach dem historischen Aus von Kazan noch enttäuscht von dem Auftreten des DFB-Teams. Aber: Auch wenn die deutsche Mannschaft nicht mehr dabei ist, wird die WM-Feier im Großen Elzpark weitergehen. Der Veranstalter setzt nunmehr auf einen WM-Biergarten.

Im Moment läuft auf dem Gelände der Umbau - bis Samstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Denn dann öffnet der WM-Biergarten seine Pforten. "Wir errichten einen Biergarten mit Bestuhlung und Bedienung", erläutert Jörg Fleischmann vom Veranstalter FGV gegenüber der RNZ. Damit die Fußballbegeisterten in der Region weiterhin die Partien "auf dem größten Fernseher in Mosbach" anschauen können. Darüber hinaus können weiterhin für die Spiele im Viertel- und Halbfinale und das Endspiel Tickets für den VIP-Bereich erworben werden. Außerdem wird der Veranstalter keinen Eintritt zum WM-Biergarten verlangen. Jedoch: "Es wäre schön, wenn unsere Besucher im Biergarten etwas konsumierten", unterstreicht Jörg Fleischmann. Nicht wenige WM-Dörfer würden in Deutschland nach dem frühen Ausscheiden von Jogis Jungs ihre Pforten nun schließen. Auch mit Blick auf das finanzielle Risiko. Dagegen heißt es in Mosbach: "Jetzt erst recht!"

Der Veranstalter FGV hofft nun, dass die deutschen Fans, wenn der erste Frust über das Aus der DFB-Elf verdaut ist, die weiteren Spiele im Großen Elzpark anschauen werden. Trotz des überraschenden Ausscheidens der deutschen Mannschaft zieht man vonseiten des Veranstalters derzeit zufrieden Zwischenbilanz. Das Wetter habe gut mitgespielt - bei früheren Public-Viewings sei dies schon ganz anders gewesen. Da herrschte schon mal Dauerregen, aber immerhin haben damals Manuel Neuer und Co. gewonnen. "Zahlreiche Fans aus der Region sind bei den vergangenen drei Deutschlandspielen in das Stadtwerke-WM-Dorf geströmt", sagt Fleischmann angetan. Er berichtet von einer tollen Stimmung unter den Anhängern in Mosbach. Und vor allem seien keine Sicherheitsprobleme aufgetreten. In diesem Zusammenhang dankt er ausdrücklich den Polizisten und den Sanitätern. Sie hätten sich richtig Mühe gegeben und einen tollen Job gemacht.

"Dank der Sponsoreneinnahmen sind unsere Fixkosten gedeckt", erklärt Jörg Fleischmann und ergänzt: "Daher sind wir jetzt in der Lage, unser Stadtwerke-WM-Dorf in Gestalt eines Biergartens fortzuführen." Und bei den Mosbacher Stadtwerken bewertet man das Public-Viewing im Großen Elzpark positiv. "Wir sind mit der Resonanz zufrieden", verdeutlicht Jürgen Jaksz, Geschäftsführer der Stadtwerke Mosbach, gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Idee, nun im Großen Elzpark einen Biergarten mit Bestuhlung zu errichten, nennt Jürgen Jaksz "sinnvoll". Das Interesse an der WM nach dem Aus der deutschen Elf dürfte nun doch geringer werden. Der Veranstalter FGV wird im Zuge des Aufbaus des WM-Biergartens die Fläche der Location halbieren.

Nun aber will man den Fußballbegeisterten in der Region ermöglichen, in gemütlicher Atmosphäre auf großer LED-Leinwand die weiteren Fußballspiele anzuschauen. Die Weltmeisterschaft ist also in der Großen Kreisstadt noch nicht vorbei.