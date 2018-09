Elztal-Neckarburken/Mosbach. (schat) Kurz bevor er sich verabschiedete, schaute er noch mal in all seiner Pracht und Fülle in der Mosbacher Waldstadt vorbei: Was RNZ-Leser Norbert Jentner am frühen Dienstagmorgen von Neckarburken aus mit seiner Kamera festgehalten hat, sieht fast aus, als hätte der einzige natürliche Satellit der Erde zur Mondlandung der etwas anderen Art angesetzt.

Während er sonst am Nachthimmel fast zierlich wirkt, lässt sich in der besonderen Momentaufnahme die stattliche Größe des Mondes (knapp 3500 Kilometer Durchmesser) erahnen. Ein paar Augenblicke später war er übrigens nicht gelandet, sondern einfach untergegangen.