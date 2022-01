Von Friedemann Orthsund Falk-Stéphane Dezort

Kraichgau. Die Krebsbachtalbahn könnte reaktiviert werden. Der Neckarbischofsheimer Gemeinderat hat jetzt geschlossen einen Grundsatzbeschluss gefasst, der vorsieht, dass die Strecke von Neckarbischofsheim Nord (Bernau) bis nach Bad Rappenau-Obergimpern wieder regelmäßig von S-Bahnen bedient wird. Außerdem soll ein Lückenschluss zwischen Obergimpern und Babstadt gebaut werden. Die Strecke von Obergimpern bis Hüffenhardt würde allerdings stillgelegt und durch eine Buslinie ersetzt.

Ob es jedoch so weit kommt, liegt jetzt am Kreistag des Rhein-Neckar- und des Heilbronner Kreises und auch am Gemeinderat der Stadt Bad Rappenau. Denn die Große Kreisstadt müsste sich ebenfalls für die Reaktivierung der Linie entscheiden. Auf beide Kommunen sowie die beiden Landkreise würden bei der Realisierung des Projekts nämlich jeweils rund 2,6 Millionen Euro an Kosten zukommen, verteilt auf acht Jahre. 50 Prozent der Summe müssten in den ersten fünf Jahren gezahlt werden.

Die Stadt Neckarbischofsheim – chronisch klamm – könnte den Betrag wohl stemmen. Denn das Kommunalrechtsamt hat der Gemeinde die Machbarkeit bescheinigt, sagte Bürgermeister Thomas Seidelmann – und das, obwohl man "finanziell nicht auf Rosen" gebettet sei. Seidelmann betonte aber auch, dass es aktuell finanziell machbar sei. Was später passiere, könne man nicht wissen. Insgesamt würde das Projekt rund 60 Millionen Euro kosten. Dazu gehört die Elektrifizierung und die Erneuerung der Leittechnik der gesamten Strecke, der Ausbau der bestehenden Bahnhöfe, der Bau der neuen Strecke von Obergimpern nach Babstadt mit einem neuen Bahnhof "Babstadt Nord", eine Weichenverbindung am Bahnhof Neckarbischofsheim Nord sowie der Umbau des Eschelbronner Bahnhofs zu einem Kreuzungsbahnhof.

Dass die im Jahr 2009 stillgelegte Strecke überhaupt reaktiviert werden könnte, liegt an neuen rechtlichen Grundlagen, die eine maximale Förderung durch den Bund ermöglichen würden. Außerdem würde das Land Baden-Württemberg die Betriebskosten vollständig übernehmen. Für Seidelmann "ein Sechser im Lotto". Außerdem hatte es lange Zeit überhaupt nicht so ausgesehen, dass die Verbindung wieder regelmäßig und nicht nur für Touristenfahrten mit dem "Roten Flitzer" oder der Dampflok genutzt werden kann: Das Land hatte der Strecke vor einiger Zeit nur ein "ausreichendes Nachfragepotenzial" bescheinigt. "Wir waren alle sehr, sehr enttäuscht", erinnert sich Seidelmann zurück.

Ein umso größerer Glücksfall also für Neckarbischofsheim, dass es jetzt die Chance auf Reaktivierung gibt. Allerdings müsste auch Bad Rappenau mitziehen. Seidelmann sprach schon bei der Gemeinderatssitzung davon, dass "seine" Stadt wesentlich mehr Vorteile von einer Reaktivierung mit direktem Anschluss an Bad Rappenau und somit auch Heilbronn hätte. In die Röhre, beziehungsweise auf verwaiste Gleise, müssten die Siegelsbacher und Hüffenhardter gucken, denn sie hätten von der Reaktivierung überhaupt nichts – außer einer Busverbindung. Eventuell würde die Strecke, wie jetzt auch, noch weiter touristisch genutzt werden können. Das ist aber vermutlich nur ein kleiner Trost.

"Ist das fair?", fragte Seidelmann rhetorisch. Er finde aber auch, dass die ganze Region vom Lückenschluss profitieren könnte und nicht nur seine Gemeinde. Weitere Nachteile hätten außerdem Helmstadt-Bargen und Aglasterhausen, da die S-Bahn 51 dort voraussichtlich nicht mehr im Halbstundentakt fahren würde. Wie der Fahrplan dann konkret aussehen würde, ist aber noch unklar. "Ich glaube, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen", sagt Seidelmann auf Nachfrage dazu. In Vorgesprächen sei aber auch auf den Regionalbus von Neckarelz nach Sinsheim verwiesen worden, der eine Verschlechterung der Situation für die betroffenen Kommunen etwas abschwächen würde. "Ich glaube, das ist ein tolles Projekt", sagte Seidelmann nach dem Beschluss. Er könne aber auch nachvollziehen, "wenn andere sagen, sie wollen das nicht".

Zwei Tage nach dem Grundsatzbeschluss in Neckarbischofsheim wurde das Thema am Donnerstag auch im Rappenauer Gremium diskutiert – allerdings im nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung. Der Versuch der Grünenfraktion, das Thema per Antrag in den öffentlichen Teil zu ziehen, blieb erfolglos. Grünen-Sprecher Robin Müller sieht in der Reaktivierung eine große Chance und steht hinter dem Projekt. "Jedes Auto, das von der Straße bleibt, ist ein Fortschritt." Er ist davon überzeugt, dass, viele Pendler aus Neckarbischofsheim ihr Fahrzeug stehen lassen und nicht mehr durch Obergimpern und die Kernstadt zu Audi oder Lidl fahren würden. Wenn auf die beteiligten Kommunen die gleichen Kosten zukämen, rede man "nicht über Unsummen", die auch nicht "unlösbar" seien und auch mit den anstehenden Großprojekten wie dem "Rappsodie"-Neubau oder einer neuen Feuerwache in der Kernstadt zu stemmen seien.