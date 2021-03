Mosbach. (schat/pol) Die erfreuliche Nachricht zuerst: Die Gesamtanzahl der Verkehrsunfälle im NOK ging im vergangenen Jahr analog des landesweiten Trends (-17,7 Prozent) erfreulicher Weise um 16,3 % zurück. Insgesamt waren 2.853 Unfälle zu bearbeiten, 2019 waren es 3.410 gewesen. Die Zahlen zum Rhein-Neckar-Kreis finden Sie hier.

Auch bei den Verkehrsunfällen mit Personenschaden war in der Region ein Rückgang um -10,3 % zu verzeichnen. Die Abnahme der Verkehrsunfallzahlen sei natürlich auch der Coronapandemie geschuldet, relativiert Polizeipräsident Hans Becker: "Daher wäre es falsch aus den überwiegend positiven Daten unrealistische Erwartungen abzuleiten." Die Statistik des Jahres 2020 sei nur begrenzt mit den Vorjahren vergleichbar.

Eine Schattenseite ist bei der Entwicklung der Verkehrstoten im Kreis auszumachen: Sie weist nämlich trotz deutlich geringerer Unfallzahl einen leichten Anstieg auf (+11,1 %). Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Verkehrstoter mehr registriert. Insgesamt zehn Verkehrsteilnehmer verloren im Jahr 2020 auf Straßen im Neckar-Odenwald-Kreis ihr Leben.

Immerhin: Mit der positiven Tendenz der Unfälle mit Personenschaden sind auch rückläufige Zahlen im Bereich der verunglückten Personen festzustellen (-19,5 %). So konnte im Jahr 2020 die Anzahl der Leichtverletzten um -16,5 % und der Schwerverletzten sogar um -33,6 % reduziert werden.

Die Hauptunfallursache bei den Unfällen mit Personenschaden im Neckar-Odenwald-Kreis ist weiterhin die nicht angepasste Geschwindigkeit. Es wurde zwar ein Rückgang von -10,1 % registriert, es bleibt jedoch mit deutlichem Abstand die Hauptunfallursache. Weitere häufige Ursachen sind Abstandsverstöße und Vorfahrtsverletzungen.

Im Bereich der Kinderunfälle ist eine hohe Zuwachsrate im Neckar-Odenwald-Kreis festzustellen (+88,9 %). Im Vergleich zum Vorjahr wurden acht Unfälle mehr mit Kinderbeteiligung (2019: 9 / 2020: 17) polizeilich aufgenommen. In neun Fällen war das Kind Verursacher des Verkehrsunfalls.

Ebenfalls deutlich gestiegen: Unfälle unter Drogeneinfluss (plus 66 Prozent). Vermerkt sind zehn Fälle (2019: 6). Die Zahl der Unfälle, in denen eine Alkoholbeeinflussung festgestellt wurde, blieb konstant, 49 Ereignisse finden sich hier in der Statistik für den NOK. Wie in den meisten anderen Landkreisen ist der Radverkehr stark angestiegen.

Dies spiegelt sich auch in der Verkehrsunfallstatistik wieder. Die Unfallzahlen stiegen um +8,2 %. Insbesondere bei der Benutzung von Pedelec ist eine Zunahme von +50,0 % zu erkennen. Die Unfälle mit Personenschaden verzeichneten eine analoge Steigerung von +11,4 %. Die Anzahl der Unfälle mit motorisierten Zweirädern stieg von 71 auf 73 erfassten Unfällen um +2,8 %. Erfreulicher Weise ist aber zumindest die Zahlen der getöteten Biker rückläufig (-57,1 %).