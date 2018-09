Neckar-Odenwald-Kreis. Im August ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim erwartungsgemäß gestiegen. Im aktuellen Monat sind 9680 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 726 mehr als im Juli, aber 1033 (9,6 Prozent) weniger Arbeitslose als im August 2017. Die Arbeitslosenquote ist um 0,2 Prozent gestiegen und liegt aktuell bei 2,9 Prozent. In Baden-Württemberg beträgt die Arbeitslosenquote 3,3 Prozent.

"Die leichte Sommerflaute in den Sommer- und Ferienmonaten und das damit einhergehende Plus bei den Arbeitslosenzahlen ändert nichts an der robusten Verfassung des Arbeitsmarktes. Schulabgänger und frisch ausgelernte junge Menschen melden sich für wenige Wochen arbeitslos, und Unternehmen halten sich während der Ferienzeit mit Neueinstellungen zurück", erklärt Karin Käppel, Leiterin der Arbeitsagentur Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim. Die Agenturleiterin erwartet, dass die Arbeitslosenzahlen im September wieder zurückgehen.

Trotz konjunktureller Unsicherheiten aufgrund internationaler Handelskonflikte zeige sich die Wirtschaft weiterhin in sehr guter Form. So bleibt auch die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch. Im August waren insgesamt 8362 freie Stellen gemeldet, 58 mehr als im Vormonat (Plus 0,7 Prozent) und 910 mehr als im August 2017 (Plus 12,2 Prozent). Arbeitgeber haben der Arbeitsagentur in diesem Monat 2038 neue Stellen gemeldet.

Fachkräfte- und Personalmangel sind für Unternehmen inzwischen ein Geschäftsrisiko. Angesichts der demografischen Entwicklung ist es entscheidend, aktiv dagegen zu steuern. Dazu gehört auch, die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland zu fördern und das Potenzial der Geflüchteten zu nutzen, indem diese gezielt in den Arbeitsmarkt integriert werden. "In vielen Branchen sind Mitarbeiter mit Migrationshintergrund inzwischen nicht mehr wegzudenken", unterstreicht Karin Käppel.

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen konnte im Agenturbezirk von fast 30 Prozent auf knapp über 27 Prozent reduziert werden. An die 73 Prozent aller Langzeitarbeitslosen werden von den Jobcentern betreut. Aktuell sind 2630 Menschen länger als ein Jahr arbeitslos, 535 oder 16,9 Prozent weniger als im August 2017.

Mit dem Ziel, dieser Personengruppe wieder eine Perspektive zur Teilhabe am Arbeitsmarkt und am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, hat das Bundeskabinett das neue Teilhabechancengesetz beschlossen. Dadurch werden öffentlich geförderte Arbeitsmöglichkeiten mit individuellen intensiven Unterstützungs- und Betreuungsangeboten geschaffen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis liegt die Arbeitslosigkeit bei 3,3 Prozent (Vormonat 3,1 Prozent). Es waren im August 2666 Menschen arbeitslos gemeldet, 177 mehr als im Vormonat, aber 232 weniger als im August 2017. 810 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 634 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Arbeitgeber haben 369 Stellenangebote gemeldet (August 2017: 270). Der Bestand an Stellenangeboten liegt insgesamt bei 1299; 19,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Arbeitslosenquote im Main-Tauber-Kreis liegt bei 2,8 Prozent (Vormonat 2,5 Prozent). Im August waren 2117 Menschen arbeitslos gemeldet, 215 mehr als im Vormonat, 293 weniger als im August 2017. 828 Menschen meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 608 Menschen beendeten die Arbeitslosigkeit.

Im Agenturbezirk waren 1576 der gemeldeten Ausbildungsstellen nicht besetzt, bei 578 Bewerbern hat es noch nicht mit einem Ausbildungsplatz geklappt, oder sie haben sich noch nicht für eine Alternative entschieden.

Ausbildungsplatzsuchende können aus einer Vielzahl von Stellen ihre Wahl treffen. "Nicht nur in den Bereichen, die bisher schon mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen hatten. wie beispielsweise das Handwerk, der Hotel- und Gaststättenbereich oder der Bausektor, gibt es noch freie Stellen, sondern inzwischen auch im kaufmännischen Bereich", so die Agenturleiterin.