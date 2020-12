Mit der Weihnachtsaktion der Rhein-Neckar-Zeitung im Neckar-Odenwald-Kreis werden Menschen unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. Fotos: dpa

Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis.Die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis steuert auf einen neuen Rekord zu. Zu Weihnachten berichten Renate Körber (Fachbereichsleitung Soziales des Landratsamtes), Guido Zilling (Diakonisches Werk) und Meinrad Edinger (Caritasverband), wie wichtig die Hilfe der RNZ-Leser für die Menschen in der Region ist.

Die Weihnachtsaktion steuert auf ein neues Rekordergebnis zu. Hätten Sie das erwartet?

Renate Körber: Das tolle Ergebnis aus dem vergangenen Jahr war bereits äußerst eindrucksvoll. In Anbetracht der gegenwärtigen Situation war mit dieser positiven Entwicklung jedoch eher nicht zu rechnen. Die große Spendenbereitschaft ist dabei auch ein Zeichen für Solidarität und Mitmenschlichkeit in diesen unsteten Zeiten.

Guido Zilling: Das habe ich nicht erwartet. Viele Menschen befinden sich derzeit in Kurzarbeit und haben Sorge um ihren Arbeitsplatz, weshalb ich mit deutlich weniger Spenden gerechnet hätte.

Meinrad Edinger: Nein, zumal viele – auch weltweite – Ereignisse wie zum Beispiel Naturkatastrophen in diesem Jahr gefühlt zu mehr Spendenaufrufen führten. Deshalb ist das sicher ein doppelter Rekord.

Guido Zilling. Foto: Stephanie Kern



Wie viel Geld hatten Sie denn für kurzfristige Hilfen zur Verfügung, bevor es die RNZ-Weihnachtsaktion gab?

Körber: Wir hatten in geringem Umfang Spendenmittel zur Verfügung, die häufig projektbezogen eingesetzt wurden. In Einzelfällen hatten wir tatsächlich so gut wie keine Möglichkeiten, unbürokratisch zu helfen.

Zilling: Wir hatten etwa 1000 bis 1500 Euro zur Verfügung, also ein Bruchteil dessen, woraus wir heute schöpfen können ...

Edinger: Im Jahr waren es etwa 5000 Euro.

Wie verändern die Spendenmittel der Weihnachtsaktion Ihre Arbeit?

Körber: Die Spendenmittel eröffnen den Sachbearbeitern die Möglichkeit, auch in Einzelfällen unkompliziert zu helfen. Dies betrifft vor allem die Fälle, bei denen zwar kein Rechtsanspruch auf eine gesetzliche Unterstützungsleistung besteht, aber die Fachkräfte dennoch einen notwendigen Bedarf sehen.

Zilling: Wir können unseren Klientinnen und Klienten das ganze Jahr über schnell und unbürokratisch helfen. Die Spenden ermöglichen unseren Beraterinnen und Beratern, Problemlagen, die ohne Ausweg erscheinen, aufzulösen oder abzumildern.

Edinger: Wir erreichen mit den Spendenmitteln ca. 500 Haushalte. 500-mal mehr direkte, konkrete, unbürokratische Hilfestellung, um eine Notlage zu meistern, um Unvorhergesehenes nicht zu einer Notlage werden zu lassen und um mit einer kleinen Hilfe Großes zu bewegen. Damit meine ich, eine Perspektive geben zu können, Hoffnung beim Gegenüber zu erzeugen.

Wie erfahren Sie denn davon, dass eine Notlage vorliegt? Und wie können Sie einschätzen, ob es tatsächlich so ist?

Renate Körber. Foto: zg



Körber: Ob und in welchem Ausmaß eine Notlage vorliegt, können insbesondere die Fachkräfte einschätzen, die die Hilfebedürftigen und Familien im Rahmen ihrer täglichen Arbeit begleiten und unterstützen. Dies sind in erster Linie unsere Sozialarbeiter in der Jugendhilfe, Sozialhilfe oder Eingliederungshilfe. Aber auch die Mitarbeiterinnen des Frauen- und Kinderschutzhauses melden uns Fälle, bei denen dringend unbürokratische Hilfe geboten ist. Durch die anhaltende Begleitung dieser Personen können wir auch sicherstellen, dass die Hilfen aus der RNZ-Weihnachtsaktion gezielt ankommen und zweckentsprechend verwendet werden.

Zilling und Edinger: Viele Ratsuchende melden sich selbst bei uns in der Beratungsstelle, wenn sie in eine Notlage geraten sind, um Unterstützung zu erhalten. Beim Gespräch kommen häufig auch finanzielle Probleme auf den Tisch, die drängend sind. Die RNZ-Weihnachtsaktion genießt mittlerweile große Bekanntheit, sodass Nachbarn, Seelsorger, Mitarbeitende der Rathäuser und anderer Behörden und viele mehr gezielt auf uns hinweisen. Wir können nicht immer helfen, aber doch in vielen Situationen Not lindern.

Wie reagieren die Menschen, die Unterstützung bekommen?

Körber: Die Betroffenen sind für die Unterstützung sehr dankbar. Die Nachricht über eine Zuwendung löst bei ihnen Zuversicht und Hoffnung aus.

Zilling: Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten freuen sich. Manche sind aber auch peinlich berührt, lehnen die Hilfe manchmal zunächst ab. Wir weisen dann darauf hin, dass die Spenden für alle Bürgerinnen und Bürger des Neckar-Odenwald-Kreises gegeben werden, gerade auch für diejenigen, die selbst nie damit gerechnet hätten, jemals auf eine solche Hilfe angewiesen zu sein. Die Menschen sind sehr dankbar für die Soforthilfe.

Edinger: Die meisten sagen: "Da haben Sie mir wirklich sehr geholfen – danke!". Man spürt die Erleichterung. Das schafft die RNZ-Weihnachtsaktion! Da vergessen wir auch eine wie immer geartete Mehrarbeit, die sich zwangsläufig ergibt.

Hat sich die Bedürftigkeit in diesem Corona-Jahr verändert?

Körber: Der Bedarf hat sich im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren kaum verändert. Nach wie vor werden die Spendengelder in großer Zahl für den Kauf von notwendigen Einrichtungsgegenständen, Brillen oder die Beschaffung von Kleidung verwendet. Zwar haben sich die Ausgaben in diesem Jahr insgesamt gesteigert, aber dies ist nicht unbedingt auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Vermutlich werden sich die Pandemie-bedingten Auswirkungen erst zeitverzögert in den Sozialsystemen abzeichnen.

Zilling: Ja und nein. Die Anliegen und Notsituationen sind dieselben wie in den vergangenen Jahren auch. Die Zahl derjenigen, die durch Einkommensausfälle und Zusatzkosten belastet sind, hat aber zugenommen, auch die psychischen Belastungen waren und sind für viele enorm – Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, Einsamkeit, Zukunftsängste und Überlastung durch Kinderbetreuung und Homeschooling bei gleichzeitigem Arbeiten im Homeoffice sind hier in besonderer Weise zu benennen. Andererseits vermuten wir, dass die allgemeine Verunsicherung bei einigen Personen dazu beiträgt, dass sie länger warten, bis sie sich Hilfe holen.

Meinrad Edinger. Foto: zg



Edinger: Ich würde sagen, ja. Es gibt viele Menschen, die in der Gastronomie oder anderen Bereichen von den Lockdowns und den damit verbundenen kurzfristig ausgefallenen Hinzuverdiensten betroffen waren. Die Kinder, die plötzlich nicht mehr in die Schule konnten, mussten wir bei digitalen Notwendigkeiten unterstützen. Hier haben aber auch die Mittel aus der RNZ-Corona-Spendenaktion im Frühsommer sehr geholfen.

Heute ist Weihnachten: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie (für Ihre Klienten) gerne verbessert wissen?

Körber: Gegenseitige Rücksichtnahme und Solidarität, um die derzeitige Ausnahmesituation zu bewältigen, damit auch die Schwächeren innerhalb unserer Gesellschaft hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können.

Zilling: Für Menschen, die über eine längere Zeit auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, ist es kaum möglich, finanziell über die Runden zu kommen. Und für Notsituationen können keine Rücklagen geschaffen werden. Besonders von Armut betroffen sind die Kinder in diesen Haushalten, deren eigenem Potenzial durch den permanenten finanziellen Druck zu wenig Beachtung geschenkt werden kann und denen dadurch Entwicklungschancen genommen werden. Wir würden uns wünschen, dass in einem ersten Schritt durch eine auskömmliche Kindergrundsicherung die Familien Sicherheit gewinnen und dadurch ihre Kinder angemessen fördern können.

Edinger: Ich würde mir gerne für alle Menschen in Not und Konfliktsituationen Zuversicht wünschen. Und die Möglichkeit, dass der Anfang der Hilfe zur Selbsthilfe geschaffen wird.

Spendenkonto: Spenden können weiter auf das Konto bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald, Iban: DE 58.6745.0048.0004 3723 97 eingezahlt werden.