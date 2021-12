Von H. Schattauer und J. Mayer

Neckar-Odenwald-Kreis. Gute Seiten, schlechte Seiten – der erste Wintereinbruch kam in der Region durchaus unterschiedlich an. Während sich der zarte Schneefall am Wochenende und Montag noch auf den Hohen Odenwald und seine Ausläufer beschränkt hatte, schneite es gestern auch in tieferen Lagen, meist von kräftigem Wind begleitet. Die weiße Pracht war zwar nicht überall von Dauer, auf den Straßen sorgte sie aber dennoch über geraume Zeit für Schwierigkeiten und Behinderungen. Abseits der Verkehrswege und sich mehr oder weniger erfolgreich um Vorankommen mühender Verkehrsteilnehmer malten Schnee und Wind im Zusammenspiel mitunter tolle Bilder. RNZ-Fotograf Stefan Weindl hielt eins davon im Kleinen Odenwald fest – die in Weiß getünchten Kirchtürme in Aglasterhausen erscheinen fast wie eine Bleistiftzeichnung.

Weniger mit Kunst als vielmehr mit Kampf brachte man ein paar Meter weiter oben, im Hohen Odenwald, die ersten Schneefälle der Saison in Verbindung. "Wir haben in der Tat gut zu tun", gab am Dienstagvormittag auf Nachfrage der RNZ der Bauhofleiter der Gemeinde Waldbrunn, Marko Stephan, eine Momentaufnahme des Winterdienstgeschehens weiter. Ab 4 Uhr in der Früh war das krankheitsbedingt schwer dezimierte Bauhofteam in etlichen Ecken der Gesamtgemeinde gefordert. Erst recht, nachdem ab 5 Uhr wieder neuer Schneefall einsetzte. Hier ein Laster, der im Schneetreiben nicht mehr weiterkam, da ein Bus, der sich festgefahren hatte. Auf den zahlreichen Steigungs- und Gefällestrecken auf den Kreis- und Landesstraßen in und um Waldbrunn ging in den Morgenstunden vielfach nichts mehr, bis die Männer vom Bauhof mit ihren Fahrzeugen den Weg wieder einigermaßen frei machten. "Problem war diesmal der Wind bzw. die Schneeverwehungen, die daraus entstanden sind", erklärt Stephan. Aus drei Zentimetern Schnee auf der Straße konnten dann überraschend ein paar Meter weiter schnell mal 30 werden, für manchen Verkehrsteilnehmer zum Weiterkommen schlicht zu viel.

Wie gemalt: In Aglasterhausen „zeichnete“ der zarte Schneefall im Zusammenspiel mit weniger zartem Wind dieses kunstvolle Winterbild. So schön gestaltete sich der erste Wintereinbruch aber nicht überall ... Foto: Stefan Weindl

Immerhin: Größere Unfälle blieben nach Informationen der Polizei aus. Unter anderem verletzte sich ein 18-Jähriger bei Mudau, der mit seinem Auto aufgrund der Glätte gegen einen Baum rutschte. Zahlreiche Lkw konnten in Buchen, Mosbach, Osterburken, Obrigheim und Schefflenz aufgrund von Glätte nicht weiterfahren oder scheiterten an Anstiegen. Einige Sattelzüge standen quer auf der Fahrbahn und mussten geborgen werden. In Limbach blieb ein Schulbus mit circa 40 Schülern stecken und musste auf ein Streufahrzeug warten.

In Elztal, Mudau, Limbach, Fahrenbach, Waldbrunn und Elztal rutschten Pkw, Transporter, Lkw und ein Bus in den Graben. Ein Autofahrer kam daraufhin ins Krankenhaus. Auffahrunfälle ereigneten sich in Aglasterhausen und Limbach. In Waldbrunn kippte ein Lkw um, ein Autofahrer überfuhr im Schneetreiben eine Verkehrsinsel.

"Ein umgestürzter Baum bei Fahrenbach, der die Fahrbahn blockierte, war der einzige Einsatz, bei dem die Feuerwehr eingreifen musste", teilte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr der RNZ mit. Er rechnete am Nachmittag damit, dass der Regen, der gestern Nachmittag vielerorts den Schnee ablöste, noch bis in die Nacht hinein zu Schneebruch führen könnte. Dementsprechend genau beobachteten die Feuerwehren im Kreis das Wetter und hielten sich einsatzbereit, um herabfallende Äste oder entwurzelte Bäume schnell zu beseitigen.

Deutlich entspannter sah man in Walldürn dem ersten Schneetreiben entgegen. "Wir hatten ja schon am Sonntag damit gerechnet", berichtet Bauhofleiter Armin Baumann der RNZ. "Von daher waren wir gut vorbereitet." Zum Dienstbeginn um 3.30 Uhr ließ sich noch keine Schneeflocke blicken, gegen halb 6 war es dann aber auch in der Wallfahrtsstadt so weit. "Normalerweise geht es schon früher los", erklärt der Walldürner Bauhofleiter mit Blick auf den Start der Wintersaison. Er hat vor allem in den vergangenen Wintern einige Wetterkapriolen erlebt. "Früher dauerte der Winter zuverlässig von Mitte November bis März", erinnert sich Baumann. Inzwischen würden "die Voraussagen immer schwerer".

Dass das befürchtete Verkehrschaos zum Wintereinbruch in der Wallfahrtsstadt ausblieb, kann der Bauhofleiter erklären: "Es hat null Grad, das Salz greift". Dass seine Truppe Walldürns Straßen wiederum so effektiv räumt, treibt zum Teil seltsame Blüten. So hat sich eine Einwohnerin, die aus den Vorjahren schneefreie Straßen zum Arbeitsbeginn gewohnt ist, gegenüber einem Bauhofmitarbeiter darüber gewundert, dass es in Walldürn überhaupt einen Winterdienst gibt. Bauhofleiter Baumann: "Kaum jemand verschwendet einen Gedanken an unser Geschäft, wenn er nicht gerade irgendwo im Schnee feststeckt." Dabei würde etwas Umsicht seinem Team die Arbeit erheblich erleichtern. So appelliert er an alle Bürger, bei drohendem Schneefall besser zu parken, damit die breiten Schneepflüge alle Straßen befahren können. Davon profitieren dann auch die Nachbarn, denn: Wenn jemand den Gehweg oder die Straße für den Winterdienst blockiert, gibt es eine klare Vorgabe von oben: "Umdrehen und die nächste Straße freiräumen!", erklärt Baumann.

Am späten Nachmittag beleuchtete man auch beim Landkreis den ersten Besuch des Winters in der Region: "Die Straßenmeistereien des Neckar-Odenwald-Kreises hatten am Dienstag zwar keinen überraschenden, aber dennoch einen herausfordernden Start in die Schneesaison", sagt Pressesprecher Jan Egenberger. Mit Blick auf die Wetterprognose seien zwölf Fahrzeuge bereits am Montagabend unterwegs gewesen, um Straßen abzustreuen. Am Dienstagmorgen startete man dann erneut ab drei Uhr. Dass der Schneefall allerdings etwa zeitgleich mit dem Berufsverkehr einsetzte, habe die Räumung der insgesamt 760 Kilometer Kreis-, Landes- und Bundestraßen in der Zuständigkeit der Meistereien trotz Unterstützung von Fremdfirmen erheblich erschwert, so Egenberger weiter. Ebenso die bereits genannten Hindernisse in Form liegen gebliebener Fahrzeuge. "Bei einem so ausgeprägten Schneefall und einem starken Wind muss immer mit Behinderungen durch Schneereste oder geschlossene Schneedecken gerechnet werden", betont der Leiter des Fachdienstes Straßen, Harald Steinbach.

Selbst mit den maximal einsetzbaren Fahrzeugen benötigten die Mitarbeiter je nach Strecke bis zu zwei Stunden für einen Rundkurs bei der Räumung beider Fahrspuren. "Das bedeutet, bis das Fahrzeug wieder am Ausgangsort seiner Route angekommen ist, kann die Fahrbahn mitunter erneut komplett verschneit sein", verdeutlicht Steinbach. Priorität müsse man auf stark befahrene Straßen setzen. Die Straßenmeistereien appellieren in diesem Zusammenhang insbesondere an Fahrer von Sattelzügen, bei Einsetzen von Schneefall das Fahrzeug sicher am Fahrbahnrand zu parken und lieber auf den Winterdienst zu warten. Und für Autofahrer seien bei Bedingungen wie am gestrigen Dienstag Winterreifen unerlässlich, so Steinbach- Aber das sollte eigentlich keine gänzlich neue Erkenntnis sein.