Von Debora Gruhler

Neckar-Odenwald-Kreis. Ein kurzer Hebelgriff am Fenster und "zack!" stehen die Einbrecher in der Wohnung - auf der Suche nach Schmuck und Bargeld. In der dunklen Jahreszeit nimmt die Gefahr eines Wohnungseinbruchs wieder deutlich zu. Zwar ist die allgemeine Einbruchsrate im Neckar-Odenwald-Kreis im Vergleich zu anderen Landkreisen gering - 2016 und 2017 waren es "lediglich" 68 Fälle -, für Betroffene ist der Einbruch in die Privaträume jedoch oft ein traumatisches Erlebnis. Im Landkreis will man nun verstärkt auf das Thema aufmerksam machen und die Bevölkerung über verschiedene Sicherheitsvorkehrungen informieren. Ein "Hingucker" soll hierfür ein auffällig beklebter Linienbus werden, der auf die gemeinsame Aktion des Busverkehrs Rhein-Neckar, des Landratsamtes und des Polizeipräsidiums Heilbronn - die Kampagne "K-Einbruch" - hinweist.

Landrat Dr. Achim Brötel betonte bei der Vorstellung des Busses die hohe Aufklärungsquote im NOK, welche die Region zu einer der sichersten mache. Damit dies jedoch so bleibe, brauche es auch weiterhin ein öffentliches Bewusstsein für die Thematik. Denn: "Schutzmechanismen haben nach wie vor einen hohen Wirkungsgrad." Er dankte den Sponsoren, Landeskriminalamt, Sparkasse Neckartal-Odenwald und Förderverein "Sicherer Neckar-Odenwald-Kreis", sowie dem Busverkehr Rhein-Neckar für die Bereitstellung des Busses, und lobte die gute Kooperation aller Beteiligten.

Auch Polizeipräsident Hans Becker sprach von der hohen Bedeutung der "mobilen Aktion". Da der Linienbus für etwa ein Jahr im gesamten Landkreis unterwegs sein werde, gehe eine große Signalwirkung von ihm aus. Über QR-Codes auf den Seitenwänden können die Bürgerinnen und Bürger zusätzliche Informationen über richtiges Verhalten und Möglichkeiten des Einbruchschutzes im Internet abrufen.

Im Gespräch mit den Verantwortlichen der Kriminalprävention der Polizei sowie des Landratsamtes wurde deutlich, dass für die Betroffenen bei einem Einbruch weniger der materielle Verlust als viel mehr das verlorene Sicherheitsgefühl ein großes Problem darstelle: "Da war jemand in meinem Haus und hat in meinem Schlafzimmer gewühlt." Manfred Ritzhaupt und Rüdiger Bäuerlein von der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn berichteten, wie einfach es potenzielle Täter in manchen Haushalten hätten, obwohl bereits durch simple Mittel ein Einbruch deutlich erschwert werde.

Zum einen kann richtiges Verhalten dazu führen, dass Täter erst gar nicht einen Einbruchversuch unternehmen. Etwa Fenster und Türen auch bei kurzem Verlassen des Hauses immer fest verschließen oder bei längerer Abwesenheit durch Schaltzeituhren den Eindruck erwecken, dass jemand im Haus ist. "Auf der Streife", erzählt Polizeihauptkommissar Bäuerlein, "können wir von außen deutlich sehen, in welchem Haus jemand zuhause ist und wo nicht". Ähnlich kundschaften auch Täter vorher geeignete Wohnungen aus.

Die andere Seite sei jedoch, betont Polizeioberkommissar Ritzhaupt, es Kriminellen durch Einbruchschutz so schwer wie möglich zu machen, überhaupt in die Wohnung einzudringen. Statistisch gesehen werden die Hälfte aller Einbrüche während des Vorgangs abgebrochen - nämlich genau dann, wenn durch Sicherheitsvorkehrungen der Einstieg deutlich erschwert wurde. Seit nunmehr drei Jahren können sich Interessierte bei der Präventionsaußenstelle der Polizei Mosbach (Odenwaldstr. 22) über die verschiedenen Schutzmöglichkeiten informieren. Die Polizei Mosbach bietet ein umfassendes Beratungsangebot - sogar mit Hausbesuchen -, das Haus- und Wohnungsbesitzer individuell über Möglichkeiten des Einbruchschutzes informiert.

So sind etwa Pilzkopfverriegelungen und abschließbare Fenster die Standardempfehlung für die Einbruchshemmung. Dennoch gibt es noch viele Gebäude mit alten Fenstern und Verriegelungen - diese machen es den Tätern sehr einfach. Ein Video der Polizei zeigt, wie ein Einbrecher ein einfaches Fenster mit einem Schraubenzieher innerhalb von zwei Sekunden aufhebelt - erschreckend!

Info: Informationen zu Einbruchschutz gibt es unter www.k-einbruch.de und bei der Präventionsaußenstelle Mosbach, Telefon: 06261/809151.