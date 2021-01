Der Neckar-Odenwald-Kreis könnte loslegen mit dem Impfen im Kreisimpfzentrum in Mosbach. Für die Verteilung von Terminen und Impfdosen ist allerdings das Land zuständig. In einer Videokonferenz tauschten sich nun Vertreter beider politischer Ebenen sowie solche der Ärzteschaft aus. Screenshot: Ursula Brinkmann

Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. "40 neue Fälle heute im Neckar-Odenwald-Kreis. Inzidenz: 196,3. Wir steigen wieder deutlich!" Der letzte Satz von Landrat Achim Brötel im Chat der Videokonferenz um 15.15 Uhr machte deutlich, dass noch lange nicht vorüber ist, was den Neckar-Odenwald-Kreis und die ganze Welt seit knapp einem Jahr in Atem hält: die Corona-Pandemie, ihre Folgen und ihre Bekämpfung. "Nichts ist wie vorher." Mit diesen Worten hatte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, zur gesundheitspolitische Videokonferenz geladen. Von politischer wie medizinischer Seite hatte er Fachleute gewonnen, die aus ihrer jeweiligen Perspektive berichteten und an der Diskussion teilnahmen.

Da war zum einen Dr. Harald Genzwürker als Sprecher der Neckar-Odenwald-Kliniken, der den Pandemieverlauf als auch die derzeitige Lage im Landkreis und speziell in den beiden Krankenhäusern skizzierte. Mit der Feststellung, dass aktuell sowohl am Standort Mosbach als auch in Buchen die Intensivbetten voll belegt seien, konnte der Chefarzt nichts anderes melden, als dass die Lage angespannt bleibe. Die extreme Belastung für die Kliniken und ihr Personal bezog er nicht nur auf die "eigenen" Häuser, sondern wusste ähnliches aus Heidelberg, Mannheim oder Heilbronn zu berichten. Für den Mediziner heißt der Ratschluss: "Es ist gut, dass mit dem Impfen begonnen wird, aber momentan bleibt unsere schärfste Waffe, Kontakte zu reduzieren und die AHA-Regeln einzuhalten."

Das sieht sein Kollege Dr. Thomas Ulmer genauso. Der Allgemeinmediziner berichtete, wie sich das Pandemiegeschehen in seiner Praxis auswirkt: "Wir haben unser Wartezimmer quasi ins Freie verlegt und rufen die Patienten mit einem Pager aus ihren Autos auf. Die ganze Organisation erfordert vom Personal erheblichen Mehraufwand. Von 30 bis 40 PCR-Abstrichen sind rund 30 Prozent positiv." Auch rechnete der einstige Europaabgeordnete vor, wie lange es dauern würde, die deutsche Bevölkerung durchzuimpfen und schloss daraus: "Bis Ostern wird es keine wesentlichen Änderungen geben."

Die Rechnung stellte auch Brötel an, wenn im Kreisimpfzentrum demnächst mit dem Impfen begonnen werden kann. "Wir sind startklar, aber selbst bei Volllast, wenn wir 750 Menschen pro Tag impfen können, würde es fast ein Jahr dauern, alle Menschen im Landkreis zu impfen." Für den Landrat heißt das nichts anderes als weiterhin durchhalten. "Wir müssen um Geduld werben!"

Auch wenn der Impfstoff noch nicht in der anfangs angekündigten Menge vom Land verteilt ist, steht Achim Brötel hinter der Impfstrategie. Das System sei gut durchdacht, nur solle man so schnell wie möglich Phase drei anstreben. Das heißt das Impfen durch die niedergelassenen Ärzte. Das sei der Weg für die daheim oder im betreuten Wohnen lebenden Menschen über 80.

Die Einbeziehung der Arztpraxen ist auch für Stefan Teufel ein wichtiges Instrument der Immunisierung. Peter Hauk hatte den Fraktionskollegen und stellvertretenden Vorsitzenden der CDU im Stuttgarter Landtag ebenfalls in die virtuelle Konferenz geholt. "Auch die Landespolitik lernt in dieser Krise jeden Tag dazu", sagte Teufel, der dem Neckar-Odenwald-Kreis attestierte, "sehr gut aufgestellt" zu sein. Doch "dass uns herbe Wochen bevorstehen", das verhehlte der Landespolitiker nicht.

Ein wenig Kritik am landespolitischen Vorgehen übte Landrat Brötel denn doch, indem er fragte, warum es nur die beiden zentralen Anmeldemöglichkeiten für einen Impftermin gebe. "Ich würde gern ein eigenes Callcenter einrichten." Ebenso monierte er, dass bei der Online-Variante nur ein und nicht der notwendige zweite Impftermin vergeben werde. "Das wird sich einspielen", warb Minister Hauk für Verständnis. Was es offenbar und zumindest teilweise gibt, wie der Kommentar einer Teilnehmerin im Chat zeigte: "Online funktioniert gut. Ich habe da schon mehreren geholfen."

Das war quasi das Stichwort für die Schlussbemerkungen, die im Tenor ein Aufruf für Geduld, Verständnis und gegenseitiges Vertrauen waren. Mit Thomas Ulmers Worten: "Gemeinsam optimistisch und stark bleiben!" Und Harald Genzwürker: "Es braucht gesellschaftliche Solidarität." Dass Gastgeber Peter Hauk dabei über den Corona-Tellerrand in Richtung Landes- wie Bundespolitik blickte und "bei der Verteilung von Mitteln" besonders für eine dezentral aufgestellte Kliniklandschaft warb, ist zwei Monate vor der Landtagswahl verständlich. "Unsere Kliniken haben unter Beweis gestellt, wie notwendig sie sind."