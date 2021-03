Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Viele RNZ-Leser staunten nicht schlecht, als am vergangenen Samstag plötzlich fünf große Militärhubschrauber über den Odenwald flogen. Laut donnerten die zweirotorigen Maschinen über ihre Köpfe hinweg – und viele wollten wissen, was es mit den ungewöhnlichen Flugbewegungen auf sich hat.

Von der Bundeswehr konnten die Hubschrauber jedenfalls nicht stammen. Nicht, weil deren Helis ja bekanntlich schon länger Flugprobleme haben, sondern weil das deutsche Militär schlicht keine Hubschrauber mit zwei Rotoren besitzt. Der einzig mögliche Kandidat, der Boeing Vertol H-21C Workhorse, wurde schon 1971 außer Dienst gestellt ...

Auf RNZ-Anfrage teilte das Luftfahrtamt der Bundeswehr am Montag mit, dass es sich um fünf Transporthubschrauber vom Typ CH47 Chinook der US-Streitkräfte handelte. "Die Hubschrauber flogen im Rahmen eines Streckenüberführungsfluges von Rouvres in Frankreich zur U.S.-Airbase Illesheim", erklärte ein Sprecher. Den Odenwald passierten sie in einer Höhe von etwa 610 Metern gegen 13.20 Uhr. Ob die Verlegung nach Illesheim dauerhaft oder auch ein Rückflug geplant ist, konnte er nicht sagen.