Neckar-Odenwald-Kreis. (zds) Kinderbetreuung auf dem Vormarsch: Mit eins in die Krippe oder zur Tagesmutter, mit drei in die Kita und mit sieben in den Schülerhort. Mehr als 3,6 Millionen Kinder im Alter zwischen einem und 14 Jahren wurden bundesweit zum Stichtag 1. März 2017 in Tageseinrichtungen und durch Tageseltern betreut und gefördert, darunter 4827 im Neckar-Odenwald-Kreis. Die Plätze für die Jüngsten sind begehrt, wie die deutschlandweit steigenden Zahlen zeigen. Im Neckar-Odenwald-Kreis besuchten zum Stichtag 803 Kleinkinder eine Kita, weitere 67 waren (zusätzlich) bei einer Tagesmutter. Unterm Strich gab es 867 betreute Kleinkinder, also 35 mehr als im Vorjahr.

Die Eltern setzten verstärkt auf Kitas und Tagesmütter, deutschlandweit werden somit immer mehr Kinder im Alter von einem bis 14 Jahren fremdbetreut, vor allem immer mehr Kleinkinder, zeigt die jetzt vorliegende jüngste Statistik. Zuletzt kletterte die Zahl der betreuten unter drei Jahre alten Kinder bundesweit von 720.000 auf 762.000 und die Gesamtzahl aller betreuten Kinder bis 14 Jahre um knappe 98.000 auf über 3,6 Millionen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis waren in der Summe zuletzt 4827 Jungen und Mädchen im Alter von ein bis 14 Jahren tagsüber in einer Kita, einer Krippe, einem Hort oder bei einer Tagesmutter untergebracht (ohne Doppelzählungen), davon hatten 30,6 Prozent ausländische Wurzeln. Im Vorjahr registrierte die Statistik hier noch insgesamt 4727 betreute Kinder (darunter 29,7 Prozent mit ausländischen Wurzeln), davor waren es 4699, und im Jahr 2014 lag die Zahl bei 4702 betreuten Kindern.

Die Drei- bis Sechsjährigen wiederum, also die Kinder im klassischen Kindergartenalter, bilden bundesweit mit mehr als zwei Millionen Kindern die stärkste Gruppe der "Fremdbetreuten". Im Neckar-Odenwald-Kreis besuchten aus dieser Altersgruppe 3298 Buben und Mädchen einen Kindergarten, weitere 45 waren (zusätzlich) bei Tageseltern untergebracht.

Tagesmutter oder Kita? Da favorisieren Eltern landauf, landab den Kita-Platz. Im Neckar-Odenwald-Kreis registrierten die Statistiker über alle Altersgruppen hinweg insgesamt 4712 betreute Kinder in Tageseinrichtungen und 167 (teilweise ergänzend) durch Tageseltern betreute Buben und Mädchen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Kita-Kinderzahl um 110, die der Tagesmütter-Kinder sank um 14.

Bundesweit besuchten zum Stichtag 1. März 2017 rund 3,5 Millionen Kinder eine Tageseinrichtung (Vorjahr: 3,4 Millionen). Die öffentlich geförderte Tagespflege spielt mit insgesamt 162.000 betreuten Kindern (Vorjahr: 153.000 ) zahlenmäßig weiter nur eine kleine Rolle.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen und längeren Betreuungszeiten steigt, weil frühkindliche Bildung zunehmend positiv gesehen wird, Mütter frühzeitig in ihren Beruf zurück wollen und dort wiederum zeitlich flexibel sein müssen. Die im Jahr 2007 auf dem "Krippengipfel" von Bund, Ländern und Kommunen vereinbarte Richtgröße, bis 2013 bundesweit für 35 Prozent der unter Dreijährigen Betreuungsangebote in Kitas und durch Tageseltern zu schaffen, gilt vor allem in den Städten als längst überholt.

Die damalige Planungsgröße von 750.000 Plätzen ist bereits übersprungen: 2017 wurden mehr als 763.000 Kleinkinder in Kitas oder öffentlich geförderter Tagespflege betreut, davon 89.320 in Baden-Württemberg (Vorjahr: 82.534 ), was einem Plus von 8,2 Prozent entspricht. Bundesweit verbuchte Hamburg mit plus 10,5 Prozent zuletzt die höchste Steigerungsrate. In Mecklenburg-Vorpommern fiel sie mit 1,8 Prozent am geringsten aus - allerdings haben die ostdeutschen Länder auch bei den Betreuungsquoten der U-3-Jährigen mit mehr als 50 Prozent die Nase weit vorn.