Den Kometen „Neowise“ kann man mit bloßem Auge am Nachthimmel erkennen. Über Aglasterhausen gelang es RNZ-Fotograf Stefan Weindel, das Schauspiel am Himmel mit der Kamera einzufangen. Foto: Stefan Weindl

Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Der 23. Juli scheint für Astronomen wahrlich eine "Sternstunde" zu sein – oder besser: eine Kometenstunde. Während 1995 an diesem Tag der Komet "Hale-Bopp" entdeckt wurde, kommt nächste Woche "Neowise" der Erde am nächsten.

Schon seit Tagen kann man den Kometen mit bloßem Auge beobachten. RNZ-Fotograf Stefan Weindl gelang es sogar, Neowise über Aglasterhausen in nordnordöstlicher Richtung mit der Kamera einzufangen. Die Aufnahme machte Weindl, der Astronomie im Nebenfach studiert hat, Montagfrüh gegen 2.30 Uhr. "Wenn man um diese Zeit aufsteht, geschieht das aus persönlicher Begeisterung", resümiert er. Das Aufstehen hat sich auf jeden Fall gelohnt – prächtig anzusehen, zog Neowise über den Ort.

Wer den Kometen „Neowise“ in den nächsten Tagen beobachten möchte, kann sich auch an den Sternbildern orientieren. Foto: Vereinigung der Sternenfreunde

"Dass der Komet so hell zu sehen sein würde, war vorher nicht prognostiziert", erklärt Professor Stefan Jordan vom Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg. "Eigentlich hatte man die Leuchtkraft von Neowise mehr als hundertmal schwächer erwartet. Aber das Verhalten von Kometen ist generell schwierig vorauszusagen. Sowohl die Eigenschaften der Kometenoberfläche, die Nähe zur Sonne und auch die Nähe zur Erde sind ausschlaggebend dafür, ob ein Komet gut sichtbar ist", erläutert Jordan.

Die Frage danach, was ein Komet eigentlich genau ist, beantwortet Professor Ralf Klessen, der ebenfalls am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg tätig ist: "Kometen sind im Grunde nichts anderes als ,schmutzige Schneebälle’, das heißt: große Brocken aus Eis und Stein, die übrig blieben, als sich das Sonnensystem vor etwa 4,5 Milliarden Jahren bildete." Das Eis bestehe nicht nur aus Wasser, sondern auch aus gefrorenen Gasen, welche in der Nähe der Sonne verdampfen und so den typischen Schweif des Kometen bilden.

"Oftmals haben Kometen aber tatsächlich zwei Schweife", klärt Klessen auf. Der eine entstehe eben durch die Gase, der andere, der sogenannte "Staubschweif", durch kleine Partikel, die beim Verdampfen des Gases mitgerissen werden und das Sonnenlicht besonders gut reflektieren.

"Das Besondere an Neowise ist, dass er seit 1997, also seit Hale-Bopp, der erste Komet ist, den man wieder mit bloßem Auge sehen kann", meint Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Man müsse aber schon genau wissen, wo man ihn am Himmel zu suchen habe. "Neowise wandert unterhalb des großen Wagens entlang", beschreibt Liefke die Bahn des Himmelskörpers. Zu sehen sei er etwa eine Handbreit über dem Horizont in nördlicher Richtung.

Wie lange der Komet zu sehen sein wird, kann keiner der drei Experten so genau voraussagen. "Neowise hat schon am 3. Juli seine größte Annäherung an die Sonne gehabt, und je weiter er sich von dieser entfernt, desto stärker nimmt seine Aktivität ab", berichtet Stefan Jordan. Und weiter: "Hale-Bopp war damals über mehrere Monate zu sehen. Er war aber auch besonders groß." Während Neowise einen normalgroßen Kometenkern von wenigen Kilometern Durchmessern habe, habe der von Hale-Bopp etwa 50 Kilometer gemessen.

Wann man das Schauspiel am Himmel besonders gut beobachten kann, weiß Stefan Jordan: "Wichtig ist, dass man eine absolut barrierefreie Sicht in Richtung Norden hat. Der nächste Faktor, den es zu beachten gilt, ist der Stand der Sonne. Diese sollte mindestens 10 bis 12 Grad unter dem Horizont stehen." Auch die Übersetzung dessen liefert er gleich mit: "Ab kurz vor Mitternacht." Er selbst habe die Richtung, in der der Komet zu sehen ist, mit einem Kompass bestimmt. Aber auch Laien haben gute Chancen, Neowise ausfindig zu machen. Es gibt zahlreiche Apps fürs Smartphone oder Tablet, die den Blick in die richtige Richtung lotsen – vorausgesetzt, der Kompass des Gerätes funktioniert zuverlässig.

Das Naturschauspiel ist übrigens komplett ungefährlich. "Am 23. Juli, also wenn der Komet uns am nächsten kommt, ist er immer noch 103 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Zum Vergleich: Die Sonne ist etwa 150 Millionen Kilometer weit weg", beruhigt Carolin Liefke. Und auch woher Neowise seinen Namen hat, kann sie erklären: "Kometen werden in aller Regel nach ihrem Entdecker benannt. Das war am 27. März die Raumsonde ,Wise’ im Rahmen des Projekts ,Neowise’. Die Codierung ,C/2020 F3’, steht für das Datum der Entdeckung. Also im Jahr 2020, in der zweiten Märzhälfte (F) als dritte Entdeckung in diesem Zeitrahmen (3)."

Wenn sich Neowise ab nächster Woche von der Erde entfernt, wird es eine Weile dauern, bis er wieder vorbeikommt: etwa 7000 Jahre.