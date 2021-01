Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/vrn) Bereits am kommenden Montag, 11. Januar, sollen die Busse im Neckar-Odenwald-Kreis wieder nach dem Regelfahrplan wie an Schultagen fahren. Das wurde nach Abstimmung unter den Aufgabenträgern und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar entschieden.

Der Anlass sind Beförderungen zu Notbetreuungen und eine mögliche Beschulung von Abschlussklassen in Präsenzunterricht. Da es nicht möglich sein wird, im Einzelfall kurzfristig auf solche Angebote zu reagieren, kam nur der Übergang vom Ferienfahrplan in den Schultagesfahrplan in Frage.

Wenngleich in Folge der Pandemiebestimmungen zunächst nur wenige Schüler in den Linienbussen unterwegs sein werden, können sich Berufspendler über ein großzügiges Platzangebot freuen. Zudem würden so für den möglichen Start an den Grundschulen am 18. Januar bereits alle Regelfahrten zur Verfügung stehen.

Für die Nacht- und Spätverkehre gibt es aufgrund des anhaltenden Lockdowns weiterhin ein verringertes Angebot. Für Fahrten im Abend- bzw. Spätverkehr wird gebeten, aufgrund der unterschiedlichen Einschränkungen in den jeweiligen Stadt- und Landkreisen rechtzeitig vor dem gewünschtem Fahrtantritt die Fahrplanauskunft zu nutzen.

Update: Freitag, 8. Januar 2021, 18.32 Uhr

VRN schränkt Busverkehr ein

Neckar-Odenwald-Kreis. Im Verkehrsgebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar (VRN) kommt es im Zuge des Corona-Lockdowns zu Einschränkungen im Abend- und Spätverkehr. Im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis wird der Busverkehr ab dem heutigen Montag auf den Ferienfahrplan umgestellt, teilt der VRN mit. Die Züge im Regional- und S-Bahn-Verkehr fahren weitestgehend wie bisher.

VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik erklärt: "Wir haben zusammen mit den Verkehrsunternehmen und den Aufgabenträgern versucht, die Einschränkungen in den Fahrplänen mit Augenmaß umzusetzen. Wichtig war uns dabei, den Fahrgästen, die darauf angewiesen sind, mit Bus und Bahn zur Arbeit zu fahren, weiterhin ein sicheres und zuverlässiges Mobilitätsangebot zu bieten".

Viele Verkehrsunternehmen stellen aufgrund der verhängten Ausgangsbeschränkung und der vorgezogenen Schulschließungen vorzeitig auf den sogenannten Ferienfahrplan um und dünnen spätabends und nachts das Angebot aus, so auch der VRN.

Das Ruftaxi stellt gerade bei den aktuellen Fahrplaneinschränkungen ein Grundangebot im Landkreis sicher. In diesem Zusammenhang weist der VRN ausdrücklich darauf hin, die bestehenden Ausgangsbeschränkungen zu beachten, die in Einzelfällen auch zu Abweichungen bei den im Fahrplan veröffentlichten Angeboten führen können. "Bitte informieren Sie sich bei dringend notwendigen Fahrten rechtzeitig bei den jeweiligen Ruftaxiunternehmen", rät der Verkehrsverbund. Fahrgäste werden außerdem dringend gebeten, die in allen Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen und Bahnhöfen geltende Maskenpflicht zu befolgen sowie die Abstands- und Hygieneregelungen zu beachten.

Info: Vor Fahrtantritt sollte man sich im Internet unter www.vrn.de oder in der myVRN-App über die aktuelle Verkehrssituation und das mögliche Verkehrsangebot informieren.