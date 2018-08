Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Die aufgekommene Diskussion um die Notwendigkeit der Schließung sogenannter "kleinerer Krankenhäuser" veranlasste den Mosbacher Landtagsabgeordneten Georg Nelius (SPD) dieser Tage, im Sozialministerium des Landes und im Rahmen einer sogenannten Kleinen Anfrage nachzuhaken, ob die Neckar-Odenwald-Kliniken zu dieser Kategorie zu zählen seien, also deren Standorte in Mosbach und Buchen gefährdet sind. Die Antworten des Sozialministeriums auf diese Anfrage enthalten laut Nelius aber "keine klare Bestandszusage".

Bei seinem Besuch an den Kliniken in Buchen wo Sanierungen in Millionenhöhe anstehen Anfang August erwähnte Sozialminister Manne Lucha (Grüne), dass Georg Nelius stets die fehlende Bestandsgarantie für die NOK-Kliniken bemängelt habe - und erklärte: "Solange wir drei (womit er sich selbst, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Roland Burger meinte, Anm. der Redaktion) noch im politischen Geschäft sind und dazu nochmals 20 plus x Jahre, gilt eine Investition von dieser Größe als Bestandsgarantie für die notwendige Infrastruktur."

Hinweisgeber Nelius freut sich einstweilen über dieses klare Statement: "Medizinische Infrastruktur ist eines der wesentlichen Standbeine für die Attraktivität des ländlichen Raumes. Die Bestandsgarantie des Ministers stärkt den Neckar-Odenwald-Kreis und macht ihn auch im Hinblick auf die aktuellen wirtschaftlichen und demografischen Herausforderungen fit für die Zukunft. Ich bin erleichtert, dass meine Beharrlichkeit nun belohnt wurde."