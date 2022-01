Von Stephanie Kern

Mosbach. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass an dieser Stelle Matthias Schellmann einen Einblick in die Arbeit auf der Intensivstation in Mosbach gegeben hat. Auch nach einem Jahr sind seine Einblicke gefragt. Die vierte Coronawelle flaut zwar ab, weiterhin müssen aber Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden. "Es ist zeitweise schon ziemlich knackig eng, gerade was die Beatmungsplätze angeht", sagt Schellmann, wenn man ihn nach der aktuellen Lage fragt. Der Oberarzt für Innere Medizin am Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken betreut Patienten auf der Intensivstation. Auch die, die an Covid-19 erkrankt sind.

Matthias Schellmann. Foto: Neckar-Odenwald-Kliniken

"Wir haben viel verlegt in den letzten Wochen", sagt der Arzt. Etwa Patienten, die in den Neckar-Odenwald-Kliniken nicht mehr behandelt werden konnten, weil sie eine Behandlung brauchten, die die kleinen Kliniken gar nicht vorhalten (können). Die "Ecmo", eine künstliche Lunge, ist dafür ein Beispiel. "Wir hatten aber auch einige Rückübernahmen. Es ist ein ziemliches Hin- und Hergeschiebe."

Ja genau, dieses Geschiebe betrifft die Patienten, die eine Behandlung auf der Intensivstation benötigen. Aber so, wie es im Winter 2020/21 war, ist es nicht mehr: Für die weniger schwer Erkrankten werden deutlich weniger Betten benötigt, den Kliniken reicht derzeit eine Isolationsstation pro Standort aus. Ein deutlicher Beleg dafür, dass durch die Impfungen viele Klinikaufnahmen verhindert werden konnten.

Neben den Corona-Patienten müssen auch noch andere Patienten behandelt werden. Planbare Operationen sind zwar abgesetzt, Notfälle gibt es trotzdem noch. "Etwa ein Drittel bis die Hälfte ist Covid, der Rest ist Tagesgeschäft", sagt Schellmann. Das Verlegen von Patienten gehört zum Alltag eines Arztes auf der Intensivstation. "Es gibt eine gewisse Qualität von Behandlung, die wir hier leisten können. Beatmung gehört dazu, Dialyse gehört dazu", erklärt der Mediziner. "Aber beispielsweise die Lungenersatztherapie eben nicht." Und auch die Entwöhnung von der Beatmung muss eigentlich in speziellen Kliniken stattfinden. "In den Weaning-Kliniken ist kaum etwas frei." So kommen die Fälle, die von der Beatmung entwöhnt werden müssen, teilweise zurück in die kleinen Kliniken. Der Aufwand ist immens, und Beatmungsplätze stehen für andere Akutpatienten nicht zur Verfügung.

Das Verlegen ist dabei für die Ärzte nichts Neues. Dass sie manchmal über Stunden kein Bett finden, dagegen schon. Der neue Patient, der einen Beatmungsplatz braucht, ist im Zweifel derjenige, der verlegt werden muss – wenn er transportfähig ist und auch gewisse Kriterien erfüllt. "Es gibt die Koordinierungsstelle Covid in Heidelberg, da gibt es einen Ansprechpartner, der dann versucht, ein Bett zu finden", beschreibt Schellmann, wie nach der Akutbehandlung das weitere Vorgehen aussieht. "Vor ein paar Wochen kam dann auch mal die Auskunft: Wir haben kein Bett mehr frei. Dann läuft die Anfrage über die Kleeblatt-Struktur."

Deutschland wird dem System nach in fünf Abschnitte unterteilt. Kleeblatt Nord, Kleeblatt Ost, Kleeblatt Südwest (in dem ist Baden-Württemberg), Bayern (Kleeblatt Süd) und Nordrhein-Westfalen (Kleeblatt West) stellen jeweils ein eigenes Kleeblatt dar. Für jedes der fünf Kleeblätter gibt es eine Koordinationsstelle. Die Stellen besprechen sich mit wichtigen Partnern vor Ort – und natürlich untereinander. "Vier bis fünf Stunden Telefoniererei können es schon sein, bis ein Bett gefunden ist."

Neben der Suche nach einem freien Bett ist auch die Entscheidung über eine Verlegung zu treffen. "Das ist tatsächlich schwierig. Wir treffen diese Entscheidungen immer zusammen." Trotzdem bleibe ein komisches Gefühl. "Die Nähe zum Wohnort ist nachrangig, es geht um die notwendige Behandlung. Man muss versuchen, das ganz neutral zu bewerten." Den in den vergangenen Wochen oft gefallenen Begriff der "stillen Triage" will Schellmann gar nicht als dramatisches Element gewertet wissen, das nur die Corona-Pandemie betrifft. "Wir entscheiden eigentlich schon immer, wen wir aufnehmen und behandeln können, denn auch vor Corona mussten wir verlegen."

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat sich aber auch etwas verändert. Es gibt die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Dass etwa 85 Prozent der auf den Intensivstationen der Neckar-Odenwald-Kliniken behandelten Covid-Patienten ungeimpft sind, zeigt, wie gut sie vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. "Natürlich fragen wir die Patienten auch, warum sie nicht geimpft sind." Manchmal werden Ängste und Verunsicherung als Gründe genannt. "Das ist dann auch nicht so erschreckend, wie irgendwelche kruden Theorien", sagt Schellmann, der sich auch stark für die Impfung gegen das Coronavirus einsetzt. Er hat im Krankenhaus Mitarbeitende geimpft, impft auch nach Feierabend in einer Praxis. "Aber wir behandeln alle gleich. Nach Impfstatus unterscheiden wir nicht."

Eine Pflegekraft auf dem Weg in ein Isolationszimmer. Foto: Stephanie Kern

Die Behandlung eines Covid-Patienten ist langwierig, auch das haben die vergangenen fast zwei Jahre gezeigt. "Bei einem klassischen Covid-Patienten, der schnell an die Maschine muss, ist man nah am Patienten." Für den Arzt bedeutet das: jede Stunde. Für die Pflegekräfte bedeutet das: manchmal mehr als eine Stunde am Stück, mehrmals am Tag. Mit Schutzanzug, FFP2-Maske, Schutzbrille und zwei Paar Handschuhen übereinander. Ohne die Möglichkeit, etwas zu trinken oder auf die Toilette zu gehen. "Es ist viel mehr Aufwand für Ärzte und Pflegekräfte." Zum Vergleich: Einen Patienten auf Normalstation sieht der Oberarzt zur Oberarztvisite; dort sind die Assistenzärzte täglich am Patienten. "Die Untergrenzen für die Pflege auszusetzen, wäre fatal. Die Hauptkrux ist ja gerade die, dass die Pflege fehlt." Mit noch mehr Belastung wird man keine neuen Pflegekräfte finden.

Dass die Infektionszahlen und auch die Belegung der Intensivbetten wieder etwas sinken, ist ein gutes Zeichen. Mehr aber auch nicht. Viele der Intensivbetten werden auch frei, weil Patienten versterben. 113 an Corona Verstorbene auf einer Intensivstation vermeldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) in ihrem Tagesreport vom 4. Januar. Dem gegenüber stehen 204 Neuaufnahmen. Die Gesamtzahl der durch Covid-Patienten belegten Intensivbetten sinkt (am 4. Januar waren es 133 weniger als am Tag davor) – aber eben nicht nur, weil die Menschen gesund werden.

"Die Menschen kommen zu uns, wenn sie krank sind. Egal, wie viele Neuinfektionen es gestern gab", erklärt Matthias Schellmann. Die angespannte Lage hat aber auch dazu geführt, dass Patienten teilweise früher nach Hause oder auf Normalstation geschickt wurden. "Wir haben zeitweise auch jüngere Patienten mit Sauerstoff nach Hause geschickt, um Betten freizubekommen." Dann ist das Zimmer zwar leer, aber noch nicht frei. Es muss sorgfältig geputzt werden, da kommt die wichtige Rolle der Reinigungskräfte ins Spiel.

In der Zwischenzeit muss aber möglicherweise ein Platz für den nächsten Patienten gefunden werden, der mit positivem Befund oder zur Verdachtsabklärung aufgenommen werden soll. Hier helfen sich die beiden Standorte der Neckar-Odenwald-Kliniken regelmäßig gegenseitig aus. "Entlassen wird nur, wenn es medizinisch vertretbar ist."

Trotzdem merkt man dem Arzt an, dass auch diese Entscheidungen nicht leicht zu treffen sind. "Der Bettendruck ist nicht so groß, dass wir Behandlungen begrenzen müssen. Aber andere Kliniken waren sicher an dem Punkt." Betten freihalten, reservieren, das kann man auf einer Intensivstation nicht. Man kann nur verlegen, um wieder freie Kapazitäten zu schaffen.

Es gibt aber auch Fälle, die machen Schellmann sauer. "Wir hatten einen Patienten, der war bockig." Er verweigerte die Beatmung, wollte noch in der sehr ernsten Situation des Sauerstoffmangels nicht anerkennen, dass es das Coronavirus überhaupt gibt. "Wir haben dann die Ehefrau dazugeholt, die hat die Situation geschlichtet." Es mache ihn aber trotzdem sauer. "Die Mehrbelastung der Intensivstationen durch vermeidbare Coronafälle, der ganze organisatorische Aufwand, der anfällt, wenn man einen Patienten verlegen muss." Die Zeit, die man für Telefonate aufwendet, müsste man, könnte man sich eigentlich für die Patienten nehmen.

Und auch wenn die Infektionszahlen tendenziell sinken, ist anzunehmen, dass es knackig eng bleibt auf den Intensivstationen. Matthias Schellmanns Einblicke werden sicher auch weiterhin sehr gefragt sein.