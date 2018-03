Schefflenz/Seckach. Es wird stiller am Himmel über Baden-Württemberg. "Immer weniger Vögel finden bei uns genügend Nahrung", sagt Christian Thumfart, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Seckach- und Schefflenztal. "Nicht nur viele erwachsene Vögel fressen Insekten. Fledermäuse ernähren sich ausschließlich von ihnen, und die meisten aller Vogeleltern füttern ihre Jungen mit Fliegen, Mücken und Maden", erklärt er. Laut einer aktuellen Auswertung des Nabu sind in Deutschland in nur zwölf Jahren 12,7 Millionen Vogelbrutpaare verloren gegangen, das ist ein Minus von 15 Prozent (1998 bis 2009).

Zahlreiche Studien belegen einen direkten Zusammenhang mit dem dramatischen Schwund an Insekten. "Ohne Insekten keine Vögel - der Zusammenhang liegt auf der Hand. Aber wir müssen nicht tatenlos zusehen. Jeder kann etwas tun, auch wenn die aktuelle Landwirtschaftspolitik der EU der größte Verursacher ist", betont Thumfart.

Naturnah gestaltete Gärten bieten Lebensraum und Nahrung für selten gewordene Tiere und erfreuen auch die Gärtnerin und den Gärtner, weil sie weniger Arbeit machen. Was nicht mehr blüht, vertrocknete Blütenstände und Halme, kann einfach stehen bleiben. Die Samenstände bieten im Winter vielen Gartenvögeln zusätzliches Futter, an den Stängeln können Insekten überwintern. Laub kann einfach in einer Ecke angehäuft und mit Stöcken etwas fixiert werden. So bietet es zum Beispiel Igeln einen unverzichtbaren Unterschlupf für den Winter.

Ein Platz für ein Insektenhotel und viele insektenfreundliche Blütenpflanzen findet sich ebenfalls in den meisten Gärten. Nicht zu vergessen, die Futterpflanzen, Futterstoffe für die Schmetterlingsraupen, die Larven, zum Beispiel des Rosenkäfers. Auch Blattläuse für Marienkäfer-, Florfliegenlarven u. v. m. dürfen nicht fehlen.

Auch als Konsument kann man sich entscheiden, etwas für Insekten und Vögel in unserer Landschaft zu tun. Wer Bio-Lebensmittel kauft, so meint der Nabu, hilft direkt Insekten und Vögeln bei uns: Studien zeigen, dass auf Biohöfen bis zu sechs Mal mehr Vögel brüten und bis zu acht Mal mehr Vögel leben. Auch Laufkäfer, Kurzflügler und Spinnen lieben es "Bio" und profitieren von Hecken und Wildkrautstreifen als Rückzugsräumen.

Der Naturschutzbund bittet um Unterstützung bei seinem Einsatz für eine naturnahe Landwirtschaft und mehr buntes Leben auf Äckern und Wiesen. Mit Rettungsinseln für Feldlerchen, naturnahen Wiesen für Kiebitz und Storch sowie Ackerrandstreifen für Hasen und Hamster wollen die Helfer die Tierwelt unterstützen.

Info: www.Nabu-BW.de/agrarnaturschutz, www.Nabu-BW.de/news/