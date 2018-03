Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Die große "After X-Mas-Party", anderswo auch Fasching genannt, die die Lohrbacher Narren 2018 ob des geringen Abstands zu Weihnachten mit Prunksitzung und Kinderfastnacht schon gefeiert hatte, fand am Rosenmontagabend mit dem Nachtumzug ihren Höhepunkt. So wie sich zum Christfest die Welt mit Lichterglanz schmückt, so leuchtete, strahlte, blinkte es beim zweistündigen Umzug allerorten in der Kurfürstenstraße, von der Schuhsohle bis zum Krönchen.

Was 50 Tage zuvor womöglich noch an Tannenbäumen geglitzert hatte, hängten sich nun die Närrinnen und Narren um, Knicklichter in allen Formen und Farben lumineszierten in die Dämmerung hinaus. In und aus den Wägen strahlte es watt-stark. Was natürlich auch für die Akustik galt.

Aufgereiht unter einem schön colorierten Abendhimmel hatten sich die mächtigen Zugmaschinen und ihre Anhänger weit über die Dorfgrenze hinaus. Dazwischen Fußvolk, Fahrzeuge mittlerer und kleinerer Bauart bis hin zum Kinderwagen und rollenden Schlitten der veranstaltenden Weihnachtsmänner- und -frauentruppe.

Ab 17.59 Uhr führte - das ist Tradition beim Lohrbacher Fastnachtsumzug - die Stretchlimousine des Schützenvereins Lohrbach den Gaudiwurm an. "Lohr-Parade" stand darauf zu lesen. Ein Massenspektakel wie die (seit dem dramatischen Unglück 2010 in Duisburg nicht mehr veranstaltete) Love-Parade war der diesjährige Zug einmal mehr. Mancher sah den Zulauf als rekordverdächtig. Proppenvoll waren dabei die Gehwege. Wer Treppen oder Mauern erklomm, hatte dabei den besten Überblick. Und zu schauen (wie zu hören, aufzuheben und zu trinken) gab es jede Menge.

Hintergrund Kleinere Einsätze der Polizei bei Lohrbacher Nachtumzug Lohrbach. (pol/rnz) Zwei kleinere Schlägereien, zwei problembehaftete Alkoholisierte und eine renitente Jugendliche vermeldete gestern die Polizei von der Fastnachtsveranstaltung in Lohrbach am Montagabend. Nach Angaben der Polizei hatten Sanitäter kurz nach Mitternacht Probleme mit einer alkoholisierten jungen [+] Lesen Sie mehr Kleinere Einsätze der Polizei bei Lohrbacher Nachtumzug Lohrbach. (pol/rnz) Zwei kleinere Schlägereien, zwei problembehaftete Alkoholisierte und eine renitente Jugendliche vermeldete gestern die Polizei von der Fastnachtsveranstaltung in Lohrbach am Montagabend. Nach Angaben der Polizei hatten Sanitäter kurz nach Mitternacht Probleme mit einer alkoholisierten jungen Frau. Sie musste wegen exzessiven Alkoholkonsums in ein Krankenhaus gebracht werden. Jedoch wehrte sich die junge Frau gegen diese Maßnahme, sodass die Beamten den Transport begleiten mussten. Gegen 0.15 Uhr kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei jungen Männern. Wie das Polizeipräsidium in Heilbronn mitteilte, eskalierte ein Streit zwischen den beiden Männern nach einer mutmaßlichen Beleidigung. In der Folge flogen die Fäuste. Zudem verhielt sich eine alkoholisierte Jugendliche aggressiv und streitsüchtig in der Halle, sodass sie vom Sicherheitsdienst aus der Halle und vom Gelände verwiesen wurde. Allerdings wollte sie es nicht verlassen, weshalb die Polizisten ihren Vater verständigten, der das Mädchen abholte. Gegen drei Uhr morgens schaukelten sich laut Polizeiangaben verbale Streitigkeiten hoch, sodass es anschließend zu blutigen Nasen kam.

Der Aufwand, den die überwiegend jungen Gruppen dafür leisten, mit einem eindrucksvollen Motivwagen zu prunken, ist enorm. Der "Jugendtreff Zimmern" etwa hat vier Monate gewerkelt, bis "Emma", die Lok aus "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" in glänzender Schwärze auf die Reise gehen konnte.

Rund 200 junge Leute der "Freizeitjugend Dürn" haben ähnlich lange an ihrem Gefährt gebaut, um mit einem knallroten "Truckstop" die Blicke auf sich zu ziehen. Galaktisch mutete der Wagen an, der aus Balsbach den Weg durchs All nach Lohrbach gefunden hatte. Mit einem freundlich grinsenden Feuerwehrauto war der "Reichenbucher Jugendraum" angerückt und beantwortete selbstbewusst die Merkel’sche Frage: "Jo, wir schaffen das!"

Besonders gut passte zum Lohrbacher Kampagne-Motto, was in Laudenberg allgegenwärtig ist: Tannenbäume, bunt geschmückt und - was sonst? - erhellt. Von den "Haidebow"-Narren ist man aufwändige Gestaltungsarbeit gewohnt; 2018 machten die Eberbacher keine Ausnahme, sondern erregten mit einem Südstaaten-Raddampfer im XXL-Format großes Aufsehen. Doch auch die kleinformatigen Abteilungen des Zuges - wie etwa die aus Wiesenbach angereisten "Verriggde Feijawegge" - trugen dazu bei, dass der Lohrbacher Gaudiwurm als überaus fantasievolles Fastnachtswesen die Zuschauermassen begeisterte. Insgesamt vier Guggemusik-Formationen zählten auch dazu.

Und so defilierte die "Lohr-Parade" unter der Rathaustreppe vorbei. Droben standen Bruder Norbert (Ortsvorsteher Schneider war in brauner Kutte und mit Tonsur erschienen) und Mosbachs Meistercowboy Michael Keilbach. Schon bei der Prunksitzung zwei Tage zuvor hatte sich Schneider dankend und lobend über das Engagement der Stadt Mosbach für die Fastnachtsfestivitäten in Lohrbach geäußert.

Denn für das Sicherheitsmanagement und Großreinemachen der Großveranstaltungen müssen die gastgebenden Lohrbacher Veranstalter "nur" 750 Euro aufbringen, ein Bruchteil der tatsächlichen Kosten. Das hatte das Fastnachtskomitee unter Präsidentin Anne-Katrin Bulenz bei der letzten Haushaltsklausur erreicht.

Die Befürchtung eines Walldürner Akteurs, dass dies der letzte Umzug in Lohrbach gewesen sein könnte, sei unbegründet, freute sich Norbert Schneider über diese freiwillige Leistung der Stadt umso mehr, als dass er die Beliebtheit des Nachtumzugs insbesondere bei jungen Leuten registrierte. "Das war der absolute Wahnsinn!" Ihrem traurigen Vorbild eiferte die "Lohr-Parade" übrigens nicht nach; alles verlief ohne nennenswerte Schäden.