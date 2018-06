Mosbach. Der Fotograf Stefan Weindl, bekannt durch seine Multivisionen über Australien, Südamerika, Norwegen, New York, Kanada und Südafrika, präsentiert nun rund 600 Aufnahmen, die innerhalb von 30 Jahren bei sieben Neuseelandreisen entstanden sind. Die Panorama-Multivision ist am kommenden Sonntag, 7. Januar, um 17 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach zu sehen. In der Folge lassen sich die schönsten Bilder vom anderen Ende der Welt im Joseph-Martin-Kraus-Saal in Buchen (Montag, 8. Januar, 20 Uhr), im evangelischen Gemeindehaus in Eberbach (Mittwoch, 10. Januar, 20 Uhr) und im Bernhardusheim in Osterburken (Montag, 15. Januar, 20 Uhr) bewundern.

Mit Großbild-Projektion und hallenfüllender Breitleinwand wird Weindl das an Naturwundern und fremden Tieren so reiche Land darstellen. Dabei kommen zwei Panorama-Großbildprojektoren zum Einsatz, die dank ihrer Bildqualität für einen wahren Augenschmaus sorgen sollen. Aotearoa, Land der langen weißen Wolke, so nennen die Maoris, Neuseelands Ureinwohner, ihre Heimat.

"Es gibt keine bessere Bezeichnung als dieses so anmutig klingende Wort", findet Stefan Weindl. Tatsächlich seien die Wolken dort weißer und der Himmel klarer als irgendwo sonst auf der Welt. "Es war für mich eine Reise aus unserer betriebsamen und hektischen Welt in die absolute Ruhe. Eine Ruhe, gestört fast nur vom Rauschen des Windes und den Stimmen der Vögel", sagt Weindl.

Höhepunkte seiner insgesamt zwölfmonatigen Touren bildeten die fast subtropische Bay of Islands, der vulkanische Tongariro-Nationalpark, die reizenden Goldgräbersiedlungen Otagos, die eindrucksvollen Hochalpen um den Mount Cook und der Fjordland Nationalpark mit dem berühmten Milford Sound und einigen nur noch dort lebenden Vogelarten.

Eintrittskarten gibt es jeweils an der Abendkasse.