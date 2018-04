Mosbach-Neckarelz. (mlo) Der Vorfall hatte bei Eltern, Lehrern und Schulleiterin Anette Schabbeck für reichlich Aufregung gesorgt. Über die Osterferien hatten Unbekannte die Schrottsammlung des Fördervereins der Clemens-Brentano-Grundschule in Neckarelz missbraucht, um privaten Haus-, Sonder- und Sperrmüll vor den aufgestellten Containern auf dem Schulgelände abzuladen. Weil er dort natürlich nicht bleiben konnte, rief der Verein zur gemeinsamen Mülltrennungsaktion auf und hoffte auf freiwillige Unterstützer, um die teils schweren Gegenstände zu verladen.

Glücklicherweise wurde der "Hilferuf" erhört, sodass sich vergangene Woche an die 30 Helfer auf dem Schulhof versammelten. In kürzester Zeit hievten sie mit vereinten Kräften Waschmaschinen, Sofagarnituren und allerlei anderen "Schrott" in die Container. Unter ihnen waren nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder und Jugendliche der Pfadfinder DPSG Neckarelz-Diedesheim. Sie hatten über den Facebook-Post des RNZ-Artikels von der Aktion erfahren und machten dem Pfadfindermotto "jeden Tag eine gute Tat" alle Ehre.

Dank der vielen anpackenden Hände war die Arbeit ruck zuck getan und der Müll dort, wo er hingehört. "So sieht Zusammenhalt aus", freute sich Elternbeiratsvorsitzender Sven Zöllner. Ein großes Dankeschön ging vonseiten des Fördervereins am Ende nicht nur an die Helfer, sondern auch an die Abfallbeseitigungsfirma "Inast". Die zeigte sich großzügig und stellte für die bereitgestellten Container und den Abtransport des Sperrmülls keine Kosten in Rechnung. "So eine Unverschämtheit haben wir noch nie erlebt", erzählte Freddi Denz, Vertriebsleiter bei "Inast" in Bezug auf die Müllsünder. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, "den Förderverein nicht im Regen stehen zu lassen". Somit kommt das durch die Schrottsammlung eingenommene Geld nun doch vollständig den Grundschülern zugute.