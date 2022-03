Von Caspar Oesterreich

Mosbach/Schwarzach. Mehr Teilhabe am öffentlichen Leben und eine Stärkung der individuellen Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung: Gegen die Ziele des Bundesteilhabegesetztes gibt es nichts einzuwenden. Der enorm gestiegene Bürokratieaufwand aber, der mit der Gesetzesreform einhergeht, die bis 2023 abgeschossen sein soll, bringt den Großteil der ehrenamtlichen Betreuer zunehmend an ihre Grenzen. Beim Betreuungsverein Schwarzach sind sie bald erreicht, warnt die Vorsitzende Doris Treibel im Gespräch mit der RNZ. "Mittlerweile sehe ich die Existenz unseres Vereins bedroht."

Unter der Überschrift "Papierkram schreckt viele Ehrenamtliche ab" machte Karl-Otto Wahl aus Kälbertshausen bereits im Dezember 2020 in der RNZ auf das Problem aufmerksam, berichtete von einer Flut von Anträgen und kritisierte fehlende einheitliche Vorgaben in den Landkreisen. Beim Wühlen durch den Behördendschungel und Wälzen dicker Aktenordner gehe viel zu viel Zeit verloren, die er viel lieber persönlich mit seinen vier Schützlingen verbringen wolle.

"Doch seitdem hat die Bürokratie sogar noch zugenommen", macht Treibel nun deutlich. Kümmerten sich vor der Gesetzesreform im Betreuungsverein Schwarzach noch 60 Ehrenamtliche um 160 Menschen mit Behinderung, sind es aktuell noch 112 Betroffene, die auf die Unterstützung von 43 Mitgliedern zählen können. Noch, denn weit mehr als die Hälfte davon will nicht mehr. Weil die Johannes-Diakonie die Gesetzesreform weiter umsetzen muss und nun jeder Bewohner ein eigenes Girokonto besitzen muss, um das sich die Ehrenamtlichen kümmern müssen.

"Der Johannes-Diakonie machen wir da überhaupt keinen Vorwurf", betont Treibel, das Bundesteilhabegesetz (BTHG) schreibe die Umstellung aus guten Gründen vor. "Aber nun müssen wir zusätzlich zum jetzt schon überwältigenden Papierkram auch die Konten abrechnen, alle Belege beim Amtsgericht einreichen ... Das hat für viele unserer Mitglieder – die meisten davon sind im Ruhestand und ja auch nicht mehr die Jüngsten – das Fass einfach zum Überlaufen gebracht."

Als sich der Betreuungsverein Schwarzach 1975 gründete, stand der persönliche Kontakt mit den Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt des Ehrenamtes. Gemeinsam unternahm man Ausflüge, feierte Feste und Feiertage, "hatte einfach eine schöne Zeit zusammen", sagt Treibel. Die Corona-Pandemie habe viel zum Stillstand gebracht, die zunehmende Bürokratie binde unheimlich viel Kapazitäten und frustriere die Mitglieder zusätzlich. "Die Reform macht in meinen Augen die ehrenamtliche Betreuung kaputt", sagt Petra Förster, die sich seit 30 Jahren im Schwarzacher Verein engagiert.

"Es ist eines der wesentlichen Anliegen der Reform, dafür Sorge zu tragen, die ehrenamtliche Betreuung zu stärken", heißt es dagegen in der Begründung zum Betreuungsorganisationsgesetz. Diese Stärkung beinhalte zum einen, "Anreize zu schaffen, um neue ehrenamtliche Betreuer zu gewinnen, und zum anderen, die Arbeit der bereits aktiven ehrenamtlichen Betreuer wertzuschätzen". Die besondere Qualität der ehrenamtlichen Betreuung liege "bei Betreuern, die eine familiäre Beziehung oder eine persönliche Bindung zum Betreuten haben". Der Vorrang der ehrenamtlichen vor einer beruflichen Betreuungsführung solle weiterhin Leitbild sein.

Sollte sich der Betreuungsverein auflösen, wird es schwierig mit diesem Leitbild: "Die Reform des BTHG löste in der Umstellungsphase tatsächlich eine Welle von etwa 125 Entlassanträgen von ehrenamtlichen Betreuern aus. Hätten nicht die beiden Betreuungsvereine Schwarzach und Neckar-Odenwald-Kreis zusätzliche Unterstützung für die ehrenamtlichen Betreuer geleistet, wäre die Zahl vermutlich noch um einiges höher gewesen", sagt Renate Körber, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales im Landratsamt in Mosbach.

Das Verhältnis zwischen ehrenamtlich und beruflich geführten Betreuungen sein in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. "Aktuell hält der Neckar-Odenwald-Kreis noch ausreichend Berufsbetreuer vor", betont Körber. Jedoch trete 2023 eine Reform des Betreuungsrechts in Kraft, wodurch den Betreuungsbehörden neue Aufgaben zugewiesen werden. "Der Deutsche Landkreistag hat bereits die Sorge geäußert, dass nicht ausreichend Berufsbetreuer zur Verfügung stehen werden und die Betreuungsbehörden als Ausfallbürge für wegbrechende Strukturen eintreten müssen. Dies wäre nicht leistbar, weil die heutige Situation bereits angespannt ist und sich auch im Betreuungswesen zunehmend ein Fachkräftemangel abzeichnet", erklärt die Fachbereichsleiterin.

Wird von einem Betreuer ein Entlassungsantrag gestellt, so wird dieser zunächst vom Betreuungsgericht an die Betreuungsbehörde mit der Bitte um Stellungnahme und einen neuen Betreuervorschlag weitergeleitet. Die Betreuungsbehörde nimmt dann mit dem Betroffenen Kontakt auf und erstellt einen Bericht mit Betreuervorschlag an das Gericht. Dabei ist jeder Fall individuell zu prüfen.

Dass viele ehrenamtliche Betreuer mit dem Mehr an Bürokratie überfordert sind, kann auch Harald Schmitt, Rechtspfleger am Amtsgericht Mosbach, bestätigen. Das merke man etwa an zunehmenden Nachfragen oder nicht eingehaltenen Fristen und damit verbundenem Mehraufwand für die Betreuungsrichter und Rechtspfleger. Auch die Betreuungswechsel, die gerichtlich entschieden werden müssen, hätten zugenommen; die Zahl der Berufsbetreuer steige – und damit der Verwaltungsaufwand am Amtsgericht. "Die Ehrenamtlichen bekommen im Jahr eine Auslagenpauschale von 400 Euro, die Vergütungsanträge der Berufsbetreuer müssen vierteljährig überprüft und abgerechnet werden", erklärt Schmitt. Rund 2000 Betreuungsverfahren bearbeite man jährlich am Mosbacher Amtsgericht. "Tendenz steigend."

Ob Treibel und Förster 2025 das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen des Betreuungsvereins Schwarzach feiern werden, "danach sieht es aktuell nicht aus", sagen die beiden und seufzen. Sollten es nicht zu einem Bürokratieabbau für die Ehrenamtlichen kommen, sehen sie keine Zukunft mehr für den Verein. "Außer natürlich, es melden sich neue Ehrenamtliche bei uns, die die Betreuung eines Menschen mit Behinderung auf sich nehmen wollen", sagt Treibel. "Das würden wir uns sehr wünschen, auch wenn wir bei der Misere nicht wirklich zuversichtlich sind ..."