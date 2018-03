Mosbach/Neckarelz. (schat/stm) Alles neu macht der März - zumindest in Teilen der Stadt Mosbach und mit Blick auf die (in die Jahre gekommenen) Verkehrswege. Massiv saniert wird ab kommenden Montag, 26. März, in der Herrenwiesenstraße in Neckarelz. Im Bereich zwischen dem Kreisverkehr in Höhe Industriestraße bis zur Bahnunterführung am Elzstadion ist die nämlich seit langem in einem schlechten Zustand und weist zahlreiche Aufgrabungen, Risse und Schlaglöcher auf.

Im Auftrag der Stadt Mosbach wird die Straße daher in diesem Abschnitt ab Montag aufwendig und grundlegend erneuert - die Maßnahme, für die rund 850.000 Euro an Kosten veranschlagt sind, wird bis zu den großen Ferien im Sommer dauern. "Im Zuge der Baumaßnahme stellt die Stadt zudem zwei ÖPNV-Haltestellen barrierefrei her", erläutert Meike Wendt, Pressereferentin der Stadt.

Die Bauarbeiten seien nur unter Vollsperrung für den kompletten Durchgangsverkehr möglich, so Wendt weiter. Aus diesem Grund müsse auch der Stadtbus I in dieser Zeit über den Ortskern Neckarelz umgeleitet werden. Der Bus soll während der Bauzeit vom Zentralen Omnibusbahnhof in Mosbach (ZOB) kommend über die Alte Neckarelzer Straße, die Industriestraße, die Mosbacher Straße und die Heidelberger Straße bis zur Pattbergschule verkehren. Dort bestehe dann Anschluss an den Stadtbus II zum Bahnhof Neckarelz.

Der Stadtbus I selbst fährt direkt weiter zum Schreckhof. In der Gegenrichtung soll der Bahnhof Neckarelz angefahren werden, anschließend verkehrt der Bus über die Mosbacher Straße zurück nach Mosbach. Nicht bedient werden laut Auskunft der Stadt in dieser Zeit die Haltestellen Neckarelz Hammer und Neckarelz Friedhof. Alle anderen Haltestellen der Linie I sollen angefahren werden, zwischen der Moschee und der Pattbergschule wird der Bus ohne Halt unterwegs sein.

Der längere Fahrweg mache auch eine Änderung der Abfahrtszeiten erforderlich. Während der Sperrung der Herrenwiesenstraße fährt der Bus dann schon zur Minute 10 am Schreckhof ab. Er kommt zur Minute 32 am ZOB an, das Krankenhaus erreicht er zur Minute 43. Die Rückfahrt erfolgt ab Minute 43, im Gartenweg ab der Minute 49, am ZOB zur Minute 52. Die Ankunft an der Pattbergschule ist zur Minute 02, dort besteht Übergang auf den Stadtbus II für Fahrgäste, die den Bahnhof Neckarelz als Ziel haben.

Der "normale" Autoverkehr wird für die Dauer der Maßnahme (also bis zu den großen Ferien) ebenfalls über den Ortskern Neckarelz umgeleitet. Die Zufahrt zu den Grundstücken in der Herrenwiese soll gesondert geregelt werden, die Stadtverwaltung will die Anlieger direkt über die Vorgaben informieren.

Der Baustellenfahrplan für den Stadtbus I kann unter www.mosbach.de heruntergeladen werden. In Papierform ist er bei der Tourist Information und der Verwaltungsstelle Neckarelz erhältlich.