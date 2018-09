Heilbronn. (pol/kau) Am Donnerstag gingen beim Polizeipräsidium Heilbronn mehrere Notrufe wegen "Falschen Polizeibeamten" ein. Betroffen waren Personen aus Seckach, Mosbach, Obersulm, Ellhofen, Weinsberg, Eberstadt, Ilsfeld, Heilbronn und Erlenbach, meldet die Polizei.

Die Unbekannten meldeten sich am Telefon zunächst als Polizisten eines Reviers und fragten dann, ob sich bei der jeweiligen Person Bargeld oder Schmuck Zuhause befindet. Weiter gaben sie an, dass sie eine rumänische Tätergruppe festgenommen hätten, welche auf einem Zettel Name und Anschrift der Person am Telefon notiert hatten.

Sie behaupteten, dass sie zum Schutz vor Einbrüchen solche Fragen stellen müssten. Nachdem die Betroffenen nochmals hinterfragten von welchem Polizeirevier der Anrufer denn sei, wurde das Gespräch sofort beendet. Das Polizeipräsidium Heilbronn warnt auch weiterhin vor solchen angeblichen Polizeibeamten.

Geben Sie keine Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon. Beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die Polizei über 110 oder ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.