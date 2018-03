Mosbach. (lu/stm) Ein prächtiger Christbaum inmitten von weihnachtlich geschmückten Buden auf dem Marktplatz, adventliche Klänge und Glühweinduft - man kann es sehen, hören und riechen: In Mosbach ist wieder die Weihnachtsmarktzeit angebrochen. Am späten Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, hieß nach der musikalischen Einstimmung durch das Bläserensemble der Musikschule Mosbach der Nikolaus die vor der Bühne auf dem Kirchplatz versammelten Besucher willkommen, und Oberbürgermeister Michael Jann erklärte den Weihnachtsmarkt offiziell für eröffnet.

Er lud dazu ein, die vielfältigen Angebote des Marktes zu nutzen und verwies auf das ebenso umfang- wie abwechslungsreiche Programm, das der Verkehrsverein mit Unterstützung diverser Kindergärten und Grundschulen der Stadt sowie der Musikschule und der Werbegemeinschaft "Mosbach aktiv" für die 37. Auflage des vorweihnachtlichen Treibens im Herzen der Fachwerkstadt auf die Beine gestellt hat. Und das ging gleich im Anschluss mit den Auftritten des Posaunenchors Neckarelz-Diedesheim und der Band "ImproVision" weiter.

An diesem ersten Weihnachtsmarktwochenende wird der Rathaussaal jeweils von 11 bis 20 Uhr zur "Sternenstube", wo sich nach dem Motto "Sternenzauber - gehäkelt, genäht, gegossen, getöpfert, gebacken…" Kunsthandwerker präsentieren und allerlei Adventsgeschenke anbieten. Gleich nebenan, im kleinen Rathaussaal, gibt es heute und morgen ab 15 Uhr eine halbstündige musikalische Lesung zum Kinderbuch "Brunis Weihnacht", begleitet von Schülern der Blockflöten-, Gitarren- und Klavierklassen der Musikschule Mosbach.

Auf der Bühne am Kirchplatz spielt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr der Musikverein Neudenau, um 16 Uhr beginnt in der Alten Mälzerei die Kindertheateraufführung "Der Prinz und der Bettelknabe" der Badischen Landesbühne (Karten gibt es in der Tourist Information). Um 18 Uhr stimmt der "Chor Royal" auf der Bühne am Kirchplatz Weihnachtslieder in klassischen und modernen Arrangements an.

Wer danach die entlegensten Winkel und Gassen der Altstadt und Teile der ehemaligen Stadtmauer erkunden möchte, der ist bei der rund eineinhalbstündigen Nachtwächterführung richtig. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor der Rhein-Neckar-Zeitung im Gartenweg (Anmeldungen bei der Tourist Information erforderlich).

Am morgigen Sonntag haben die Besucher des Weihnachtsmarktes von 14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, vom 34 Meter hohen Rathausturm aus einen ganz besonderen Blick auf den weihnachtlich beleuchteten Markt- und Kirchplatz zu werfen. Von 15 bis 16.30 Uhr gibt es in der Stiftskirche das Benefizkonzert "E b‘sondere Zeit" des Rotary Clubs Mosbach-Buchen. Anschließend, um 16.30 Uhr, verzaubert der junge Panflötenspieler Felix Breunig die Zuhörer rund um die Bühne am Kirchplatz, bevor das Vokalensemble "Unerhört!" ab 18 Uhr das Rahmenprogramm an diesem Wochenende mit besinnlichen Weihnachtsliedern sowie Stücken aus Rock- und Popmusik beschließt.

Im weiteren Verlauf des Marktes gestalten Kindergärten, Grundschulen und die Musikschule immer montags, mittwochs und freitags ab 17 Uhr das Bühnenprogramm. Daneben gibt es in den nächsten knapp drei Wochen zahlreiche weitere Aufführungen, Mitmachaktionen und Stadtführungen.

Info: Das komplette Programm des bis zum 20. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffneten Weihnachtsmarktes (einige Bewirtungsstände haben bis 21 Uhr offen) ist im Internet unter www.mosbach.de abrufbar.