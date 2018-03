Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Mit dem Blick und Vokabular derjenigen, die die Absage des Musikschul-Musicals "Honk" vor sieben Monaten mehr als bedauern, läse sich eine Rückschau so: Beerdigt am 4. Juli, sollte die Todesnachricht von Honk nicht sang- und klanglos verhallen, sondern mit einer Traueranzeige kundgetan werden. Ruhe ist seither in der Causa Honk nicht eingekehrt, Frieden schon gar nicht.

Musikschulleiter Martin Daab musste der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Sport und Tourismus im vergangenen Juli mitteilen, dass das in seiner Vorbereitung schon weit fortgeschrittene Musical abgesagt werde. "Zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte der Musikschule." Als Begründung gaben sowohl Daab (in einem Schreiben an Eltern, Schüler und Kollegen) als auch Oberbürgermeister Michael Jann "Differenzen im Leitungsteam" an. Wenig später meldeten sich aus dem Musical-Team sieben (teils ehemalige) Akteure mit einem Leserbrief in der Öffentlichkeit und ihrer Sicht auf die Dinge. Über das Bedauern und die Unnötigkeit der Musical-Absage hinaus wurden darin generelle Zweifel an den Kompetenzen der Musikschulleitung sowie mangelnde Gesprächsbereitschaft geäußert. Finanzielle und Imageschäden sowie Vertrauens- und Niveauverlust in und an der Musikschule wurden beklagt.

Gerichtet war die Kritik auch an OB Jann als erstem Musikschulvorstand und seine Mitvorstände, die Bürgermeister Mathias Haas und Rainer Houck.

Doch spielte sich dies nicht mehr in der Öffentlichkeit ab. Das sollte sich mit einer Todesanzeige mit dem "Opfer Honk" am Tag der geplanten Musical-Premiere ändern, die jedoch nicht erschien. In einem Gespräch Ende 2017 schilderten Jan Leonhardt und Andreas Steiner der RNZ den Verlauf der unglückseligen Musicalgeschichte aus ihrer Sicht. Die beiden ehemaligen Musical-Darsteller (Leonhardt war ehrenamtlich im Honk-Leitungsteam) wollten "nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre." Ihr Hauptvorwürfe, die sie nicht allein an der Absage festmachen: Honk-Aus ohne substanzielle Erklärung, vergiftetes Klima, finanzielle Schäden, Verschlechterung der Situation der hauptamtlichen Musikschulkräfte, Konfrontation statt Kooperation, persönliche Nachteile für einen Dozenten der Musikschule.

Davon ist David Meyer betroffen, der an der Musikschule Klavier unterrichtete und als musikalischer Leiter von Honk in die Broadway-Produktion maßgeblich eingebunden war. In dem ohnehin schon aufgewühlten Klima kam es zu Meyers Kündigung, die - wie Daab und Jann in einem nun mit der RNZ geführten Gespräch sagten - "in keinem sachlichen Zusammenhang mit der Musicalabsage steht." Wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Lage indes ist, zeigt sich unter anderem daran, dass Leonhardt und Steiner ein Schreiben Meyers vom Juli 2017 als einen "Hilferuf" werten. Für Daab und Jann hingegen enthielt dieser Brief "Beleidigungen".

Über die Kündigung des Pianisten kam es nun zum Prozess am Arbeitsgericht, das die fristlose in eine ordentliche Kündigung änderte, so dass Meyer bis zum 31. August volle Bezüge und eine Abfindung erhält. Je nach "Rechenart" kommen die Streitparteien auf sich daraus ergebende Kosten im niedrigen beziehungsweise mittleren fünfstelligen Bereich. Für Leonhardt und Steiner ein "finanzielles Desaster", das für sie in die Forderung mündet: "Prüfen Sie gemeinsam mit den Mitgliedern der Musikschule Mosbach, inwieweit der Vorwurf des vereinsschädigenden Verhaltens auf Martin Daab zutrifft."

"Ohne Maß" findet Michael Jann diese und weitere Forderungen, die in einer kürzlich versandten Mail genannt werden, die auch die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats der größten Musikschulträgergemeinde Mosbach erreichte. Er verstehe den Unmut, doch gehe es inzwischen nicht mehr um die Sache, rückte Jann manche Aussage der besagten Mail in ein anderes Licht. Was den genannten Niveauverlust und Imageschaden sowie die schwindende Preisausbeute bei "Jugend musiziert" in den letzten Jahren betreffe, hielten Daab und Jann dem entgegen, dass verschiedene Faktoren wirkten: wirtschaftliche Zwänge, demografische Entwicklungen, Strukturwandel. Auch bleibe die Konkurrenz durch privaten und den Musikunterricht an den Schulen nicht ohne Auswirkungen auf den Musikschulbetrieb. "Es ist schwer, den Laden über Wasser zu halten", stellte Jann klar und sich eindeutig vor Daab, dem er einen "hervorragenden Leumund" bescheinigte.

"Honk" ist übrigens ein abwertendes Schimpfwort für eine Person. Doch die Geschichte, die das Musical erzählt, ist eine "zeitlose Geschichte über die Akzeptanz anderer". So stand‘s in der Ankündigung für die "Broadway-Produktion". Es muss ja nicht gleich so fantastisch sein, wie im Märchen von Hans Christian Andersen, das Honk zugrunde liegt. Da wandelt sich das hässliche Entlein zum schönen Schwan.