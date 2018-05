Fertig, los: Am 16. Juni sind in Mosbachs Altstadt wieder die Läufer los. Beim 18. Stadtlauf werden auch zahlreiche Schüler über das historische Pflaster flitzen. Foto: Stefan Weindl

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Stillstand ist Rückschritt. Heißt es. Da aber eine Veranstaltung wie der Mosbacher Stadtlauf ohnehin immer mit ganz viel Bewegung verbunden ist, kann man drumherum auch mal die Uhren still stehen oder zumindest ein bisschen langsamer gehen lassen. "Wir haben in den letzten Jahren viel experimentiert und dadurch wertvolle Erfahrungen gewonnen", sagt der Vorsitzende des Leichtathletik-Zentrums (LAZ) Mosbach-Elztal (Organisator des Laufevents), Manfred Weigler. Für die 18. Auflage des Mosbacher Stadtlaufs setzt man nun mal auf Bewährtes, behält das Konzept aus dem Vorjahr nahezu unverändert bei. Von den Modifikationen, die man im Vergleich zur Veranstaltung 2017 vorgenommen hat, "bekommen die Läufer nichts mit", sagt Weigler, der sich und das große Helferteam des LAZ für die Läufe am 16. Juni bestens vorbereitet sieht.

Eine dieser Modifikationen ist die Zeitmessung. Die hat man 2015 umgestellt, bei jedem Läufer wird seither die Netto-Laufzeit exakt ermittelt. Die transpondergestützte Zeiterfassung und die dazugehörige Datenbank benötigen aber "mächtige digitale Werkzeuge", so der LAZ-Vorsitzende weiter. Aus diesem Grund hat man sich für den 18. Mosbacher Stadtlauf erstmals einen externen Dienstleister ins Boot geholt, die Spezialisten von Kairosport werden das komplette "Zeitmanagement" übernehmen. "Das ist eine enorme Entlastung für uns", sind sich Manfred Weigler und Hannelore Schüler, seit Jahr und Tag verantwortlich in die Organisation des Stadtlaufs eingebunden, einig.

So ganz unbemerkt wird die Umstellung im Hintergrund für die Läufer aber doch nicht vonstatten gehen. "Eine großformatige, digitale Zeitmessuhr im Start- und Zielbereich erlaubt Läufern und Zuschauern, die Rundenzeiten mitverfolgen zu können", erläutert Manfred Weigler. Die bewährte wie kompetente Begleitung wird unterdessen wieder Anja Ludwig als "Stimme" des Stadtlaufs übernehmen.

Die Vorbereitungen sind also getroffen, die Sportler selbst dürfen sich allmählich warmlaufen für den 18. Mosbacher Stadtlauf. Los geht’s am Samstag, 16. Juni, um 17 Uhr wie immer mit den Sparkassen-Schülerläufen (400 und 800 Meter), um 19.15 Uhr wird der MPDV-Hauptlauf über 10 km gestartet. Zum Abschluss gehen um 20.30 Uhr die Teilnehmer des hawo-Jedermannlaufs auf die sechs Kilometer lange Strecke durch Altstadt und Stadtpark.

Info: Weitere Infos und Anmeldung unter www.stadtlauf-mosbach.de.