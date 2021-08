Mosbach. (schat/stm) Nach dem Kino gibt’s Theater: Auch ohne Kabarettistin Sissi Perlinger, die ihren für Mittwoch, 25. August, geplanten Auftritt beim Mosbacher Sommer krankheitsbedingt absagen musste, geht die Veranstaltungsreihe in eine abwechslungsreiche Woche.

> Die Idylle trügt in Mullewapp: Am Donnerstag, 26. August, kommen "Die Complizen" mit ihrem Figurentheater "Ein Fall für Freunde – Neues aus Mullewapp" um 15 Uhr in den Großen Elzpark. Die Idylle im beschaulichen Mullewapp trügt, denn der Bauernhof ist ganz schön in Aufruhr. Drei dicke Freunde streiten sich ganz ordentlich – und setzen ihre Freundschaft aufs Spiel. Und dann verschwindet plötzlich auch noch Johnny Mauser …

> Ganz großes Theater: Am Sonntag, 29. August, bekommen besondere Künstler wieder ihre große Bühne. Das beliebte Straßentheater findet unter Corona-Bedingungen in diesem Jahr zwar im Großen Elzpark statt, auf außergewöhnliche Unterhaltung darf man sich aber dennoch freuen. Vorgesehen sind vor Ort zwei identische Durchläufe mit jeweils vier Gruppen, für die man sich Eintrittskarten entweder bei der Tourist-Information am Marktplatz oder online unter www.reservix.de besorgen muss. Die erste Show beginnt um 13.30 Uhr, die zweite um 17 Uhr. "Die Gruppen vertreten jeweils ein ganz eigenes Genre, sodass es ein abwechslungsreicher Nachmittag zu werden verspricht", kündigt das Mosbacher-Sommer-Team an. Beim Eintritt gibt es einen eigens für 2021 kreierten Button je Eintrittskarte.

Info: Weitere Einzelheiten unter https://www.mosbach.de/Mosbacher_Sommer_Programm.html.