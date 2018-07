Mosbach. (stm) Auch in diesem Mosbacher Sommer stehen die Sparten Theater und Kabarett hoch im Kurs. Das vielseitige Angebot an Veranstaltungen hat für jeden Geschmack etwas in petto.

Den Startpunkt setzt die Badische Landesbühne mit einem wahren Klassiker: Am Dienstag, 24. Juli, führt das reisenden Ensemble auf dem Marktplatz "Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit" auf. In dem 1784 erstmals aufgeführten Stück von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais dreht sich alles um den Hochzeitstag des Figaros. Die turbulente Komödie verspricht wieder Spannung an einem lauen Sommerabend im Freien.

Gleich danach geht es am Freitag, 27. Juli, mit dem nicht ganz ernst gemeinten Herrenabend und dem "HardChor" aus Schwetzingen weiter: In ihrem Programm "Männerschicksale 10" stellen sie fest, dass "Singen auch keine Lösung" ist. Die selbstironischen Texte sorgen mit trockenem Humor und guter Musik für (ent-) spannende Unterhaltung mit Musik von Udo Jürgens bis Frank Sinatra.

Am 10. August kommen Michael Quast und Philipp Mosetter zu Besuch. Die beiden Schauspieler inszenieren Goethes Faust I als Humorbuch ersten Ranges im Hospitalhof. Während Quast für Personal und Geräuschkulisse zuständig ist, kümmert sich Mosetter um Subtext und Bühnenbild. In der Tragödie geht es so ernst zur Sache, dass sich Heiterkeit ausbreitet, noch bevor das erste Wort gesagt ist.

Carmela de Feo, als La Signora, ist gefangen in der Endlosschleife der guten Laune. Am 28. August präsentiert sie im Hospitalhof ihr Programm "In der Schablone, in der ich wohne". Die Italienerin mit Ruhrpott-Schnauze nimmt das Publikum mit auf die verzweifelte Suche nach dem Sinn und Unsinn ihres Lebens. Mit ihrem Akkordeon und unbändigen Temperament ist Stimmung garantiert.

Ein weiterer Höhepunkt des Mosbacher Sommers ist das beliebte Internationale Straßentheater, das die Altstadt am 2. September einen ganzen Tag lang in eine große Open-Air-Bühne verwandeln wird. Es präsentieren sich die unterschiedlichsten Künstlergruppen aus aller Welt, die die Zuschauer zum Lachen bringen und eine magische Atmosphäre in die Innenstadt zaubern. Etwa drei Wochen vorher erscheint ein Infoblatt mit dem gesamten Programm.

Claus von Wagner, Gastgeber der ZDF-Sendung "Die Anstalt", verspricht mit seiner "Theorie des feinen Menschen" keinen gewöhnlichen Kabarettabend. Er nimmt bei allem Spaß die Intelligenz seiner Zuschauer ernst. Am 8. September bringt er das Publikum im Neckarelzer Burggraben zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Er verspricht einen tiefen Einblick in das Innere unserer feinen Gesellschaft.

Daneben hat der Mosbacher Sommer natürlich noch viele weitere Veranstaltungen parat: Musik von Rock über Pop bis Folk, eine Ausstellung, die Eröffnung mit dem Lichterfest, das Open-Air-Kino und vieles mehr.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen, Terminen und Spielorten gibt es im Programmheft, das in der Tourist-Information sowie in Geschäften Mosbachs und der Umgebung ausliegt. Auch unter www.mosbach.de/veranstaltungen oder auf Facebook kann man sich informieren. Eintrittskarten für die Veranstaltungen gibt es bei der RNZ.