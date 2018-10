Von Manon Lorenz

Mosbach/Bad Bramstedt. Für Viele ist es morgens nach dem Aufstehen die erste obligatorische Handlung des Tages: Eine Tasse Kaffee trinken. Oder besser gesagt: erst mal Kaffee kochen. Die Wege bis zur fertigen Tasse sind dabei sehr unterschiedlich.

Vom klassischen Filterkaffee über die "French Press" bis zum Kaffeevollautomat ist alles möglich. Wer noch schlaftrunken die Kaffeemaschine einschaltet, macht sich dabei wohl in den seltensten Fällen Gedanken darüber, woher der Kaffee kommt, wie er geröstet wurde und welche Aromen sich beim Trinken entfalten.

Andrej Pajdakovic ist Einer, der sich darüber reichlich Gedanken macht. Morgens trinkt er gerne einen Cappuccino und einen "Americano" (mit heißem Wasser verdünnter Espresso).

Über den Tag verteilt trinkt er zwischen vier und sechs Tassen. Am liebsten von seinem eigenen Kaffee - "Vicci Caffe". Und ohne Zucker, weil das den Geschmack verfälscht, was guter Kaffee nicht nötig hat.

Seit 2008 betreibt der Mosbacher mit seinem Geschäftspartner Stefan Müller eine eigene Rösterei in Bad Bramstedt nahe Hamburg. Und das mit Erfolg.

Dieses Jahr wurde "Vicci Caffe" vom Magazin "Der Feinschmecker - Die besten Cafés und Röstereien in Deutschland" zur besten Rösterei in Schleswig-Holstein ausgezeichnet.

Eigentlich ist Andrej Pajdakovic gelernter Sportökonom. Zum Kaffeeliebhaber wurde er auf Umwegen. Während eines Studentenjobs in Köln abonnierte er für die Geschäftsstelle eine Wochenzeitung und bekam eine Espressomaschine als Prämie.

Seine Leidenschaft für den Kaffee war damit geweckt, er machte Kurse, besuchte Seminare - und lernte schließlich Stefan Müller kennen, der damals noch in einer Rösterei angestellt war.

Seitdem sich die beiden vor knapp zehn Jahren selbstständig machten, leitet Stefan Müller, der die Kunst des Kaffeeröstens bereits seit Anfang der 90er-Jahre beherrscht, die Produktion, während Pajdakovic für Marketing und Vertrieb zuständig ist.

Im Schnitt fährt er einmal im Monat für ein paar Tage von Mosbach nach Bad Bramstedt in die Rösterei. Anfangs hatte er damit geliebäugelt, in den Norden zu ziehen. Sesshaft geworden ist er dann aber doch in Schwarzach, nachdem er seine Frau kennen gelernt hatte. Die hat anfangs wenig mit Kaffee anfangen können, erzählt Pajdakovic. Inzwischen trinkt sie am liebsten Espresso.

Andrej Pajdakovic ist überzeugt: "Guter Kaffee hat etwas Magisches". Seine Tipps für die alltägliche Kaffeezubereitung zu Hause lauten: Wer es gerne etwas herber mag, der sollte eine Stempelkanne, auch "French Press" genannt, oder einen Espressokocher für den Herd benutzen.

Wer milderen Kaffee bevorzugt, für den sei der klassische Filterkaffee mit Handaufguss das Richtige. Und wer sich besonders viel Zeit für die Zubereitung nehmen möchte, dem rät Pajdakovic zur Anschaffung einer Haushaltsmühle, um die gerösteten Kaffeebohnen frisch zu mahlen.

Kunden hat Vicci-Caffe inzwischen deutschlandweit - auch in Mosbach. So bezieht die Kaffeebar am Käfertörle, die Bäckerei Englert und die Mobile Kaffeebar "Mokaba" Vicci-Caffe aus Bad-Bramstedt. Pajdakovics erster Kunde überhaupt war der Landgasthof "Heidersbacher Mühle".

Ab kommendem Samstag, 6. Oktober, können die Mosbacher kurzzeitig an einem weiteren Ort in den Genuss von Vicci-Kaffeespezialitäten kommen: Dann eröffnet Andrej Pajdakovic gemeinsam mit der Bäckerei Englert in der Fußgängerzone einen "Pop-up-Store".

Gemeint ist damit ein provisorisch eingerichtetes Geschäft, das vorübergehend in leer stehenden Räumlichkeiten betrieben wird. In der ehemaligen Kindlers Buchhandlung wird Andrej Pajdakovic dann 14 Tage lang selbst "FilKaffee" aus der eigenen Rösterei zubereiten, den die Besucher zusammen mit Englerts Backwaren genießen können.