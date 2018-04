Das Symbol auf dem Radweg lässt es schon erahnen: Da fehlt noch was ... In Mosbach arbeitet man weiter am Ausbau des Radwegnetzes. Im Sommer soll es entlang der Hauptstraße Richtung Altstadt weitergehen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Mit dem Frühling starten nicht nur die Motorradfahrer aus dem Winterschlaf, auch die nicht motorisierten Zweiradfahrer machen sich mit steigenden Temperaturen wieder vermehrt auf den Weg. Und auf dem Weg ist in Mosbach auch das Radwegnetz, das langsam, aber stetig ausgebaut wird.

Ende 2017 wurde das neue Radwegteilstück zwischen Johannes-Diakonie Mosbach und Kreuzung Hauptstraße/Kapellenweg fertiggestellt. Rund 450.000 Euro hat man seitens der Stadt in die Herstellung eines sicheren und komfortablen Radwegs auf diesem Abschnitt investiert. Und im Zuge der Maßnahmen auch gleich die schwer in die Jahre gekommene Fahrbahndecke auf dem letzten Teilstück der Hauptstraße in Richtung B 27 (bei der Jet-Tankstelle) erneuert.

Doch es gibt weiter Lücken - deren Schluss man bei den zuständigen Stellen im Rathaus allerdings schon fest im Blick bzw. geplant hat. "Im Sommer wollen wir die Fortsetzung des Radwegs in Richtung Altstadt umsetzen", beschreibt Klaus Kühnel, der Spezialist der Stadt Mosbach, wenn es um den Öffentlichen Personennahverkehr und das Thema Radfahren geht. Bis dato endet der sogenannte Schutzstreifen für die Radler in Höhe der Kreuzung Hauptstraße/Kapellenweg. Im nächsten Schritt soll der - jeweils rechts und links am Fahrbahnrand - dann fortgeführt werden bis auf Höhe der Polizei.

Theoretisch wären dafür nur Markierungsarbeiten notwendig, erläutert Kühnel im Gespräch mit der RNZ weiter. Praktisch finden sich aber insbesondere an den Fahrbahnrändern auf diesem Abschnitt der Hauptstraße etliche Schadstellen. Und die will man im Zuge des "Radwegsausbaus" natürlich gleich mit beheben, die Radler sollen am Ende in ihrem geschützten Bereich schließlich nicht ungeschützt von Schlagloch zu Schlagloch poltern. Rund 250.000 Euro hat man seitens der Stadt für die Straßenbaumaßnahmen - die alte Decke kommt runter, eine neue drauf - eingeplant, weitere 80.000 Euro werden investiert, um drei Bushaltestellen auf dem Weg barrierefrei zu machen. Klaus Kühnel verweist in diesem Zusammenhang auf eine gesetzliche Vorgabe, wonach bis zum Jahr 2022 sämtliche Busstationen barrierefrei gestaltet sein müssen. Das sei zwar ein sehr ehrgeizig gesetztes Zeitfenster, gleichwohl arbeite man in Mosbach Halt für Halt daran. Dafür gibt’s vom Land dann auch ein wenig Förderung für den Ausbau des Radwegs und den Abbau von Barrieren. Rund 220.000 Euro erhält die Stadt insgesamt an Zuschüssen. Für beide Maßnahmen, also für den bereits umgebauten Abschnitt von Johannes-Diakonie bis Kreuzung Kapellenweg und den nun anstehenden Ausbauabschnitt weiter in Richtung Polizei/Kreuzung Sulzbacher Straße.

Und was ist für die letzten Meter auf der Hauptstraße vor dem verkehrsberuhigten Bereich historische Altstadt/Oberer Graben/Gartenweg vorgesehen? Der Plan der Stadt sieht in diesem Bereich, in dem sich am Straßenrand zahlreiche (Anwohner-)Parkplätze befinden, eine Tempo-30-Zone vor. In einem verkehrlich derart entschleunigten Bereich bedürfe es dann auch keiner weiteren Radwegausweisungen, so Kühnel weiter. Vielmehr bewegten sich motorisierter und nicht motorisierter Verkehr hier in vergleichbarem Tempo, neben- und miteinander. Das hätte den großen Vorteil, dass kein Um- oder Ausbau notwendig würde und auch die Parkflächen wie bisher bestehen blieben. Setzt allerdings auch die konsequente Einhaltung der Tempo-Vorgaben voraus.

Voraussetzung für einen Lückenschluss via Tempo-30-Zone ist zunächst der Umbau des beschriebenen Teilstücks bis zur Kreuzung bei der Polizei. "Die Ausschreibung läuft", erläutert Klaus Kühnel den Stand der Dinge. In Bälde sollen die Planungen konkretisiert, ein Bauausführender beauftragt werden. Damit dann im Spätsommer der Weg für die Radler um ein weiteres Stück durchgängiger ist. Einen kleinen Schwenk um parkende Autos müssen die Biker dann lediglich im Bereich des Telehauses machen, wo auf "25 bis 30 Metern" Stellplätze am Fahrbahnrand eingerichtet bleiben.

Nettes Detail am Rande: Die Symbole auf den Schutzstreifen glänzen ungewollt oder gewollt mit Symbolkraft - den unvollendeten Radweg hat man ganz konsequent auch verbildlicht. Unmittelbar bevor der geschützte Bereich endet, taucht das Vorderrad des Symbol-Drahtesels nämlich auf einmal tief in den Asphalt ab. "Achtung, da fehlt was" will uns der Markierungskünstler damit vielleicht sagen ...