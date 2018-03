Mosbach/San Jose. (schat) Er "arbeitet" weiter am Frieden, der Mosbacher Politikwissenschaftler, Historiker und Autor Dr. Hans Günter Brauch. Im Frühsommer vergangenen Jahres waren Friedensforscher aus aller Welt - unter anderem saß Nobelpreisträger Prof. Dr. Paul J. Crutzen am Tisch - in Mosbach zu Gast und hatten auf Einladung von Brauch über weltbewegende Themen wie Klimawandel und Politik diskutiert. Nun ist der 70-Jährige in Lateinamerika unterwegs, wo er natürlich wieder den Austausch im Spannungsfeld Politik/Friedensbewegung sucht.

"Ich habe in dieser Woche 15 Stunden Vorlesungen an der von den Vereinten Nationen mandatierten Universität für den Frieden für Studierende aus allen Teilen der Welt in San Jose in Costa Rica gehalten", berichtet Brauch aus Lateinamerika. Die Intention: Zum Nachdenken über den Frieden in der neuen Phase der Erd- und Menschheitsgeschichte, dem Anthropozän, anregen.

Doch nicht nur der Austausch mit Studenten steht und stand für den Mosbacher Politikwissenschaftler auf dem Reiseplan. Den Vorlesungen an der Uni folgte ein 80-minütiges Gespräch mit dem zweimaligen Staatspräsidenten von Costa Rica und Friedensnobelpreisträger Dr. Oscar Arias. Arias war von 1986 bis 1990 sowie von 2006 bis 2010 Präsident von Costa Rica. 1987 erhielt er den Friedensnobelpreis für sein Vorgehen zur Herstellung eines dauerhaften Friedens in Mittelamerika. Im Arbeitszimmer von Arias in San Jose diskutierte der Mosbacher Friedensforscher nicht nur mit dem einst jüngsten Präsidenten des Landes, sondern auch mit dem Rektor der Universität der Vereinten Nationen für den Frieden, Prof. Francisco Rojas (Chile).

Und die nächsten Gespräche sind für Brauch schon fest eingeplant: "Anfang März stehen zehn Stunden Vorlesungen im Forschungsinstitut der mexikanischen Marine für hochrangige Doktoranden (Admiräle, Generäle und Obristen) an", blickt der Mosbacher voraus. Für den Politikwissenschaftler Brauch ist auch diese Runde kein Neuland: Seit 2012 wird er bereits zum vierten Mal zu diesem Austausch eingeladen.