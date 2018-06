Alle Gästezimmer sollen in neuem Glanz erstrahlen: Im Hotel und Restaurant "Lamm" in Mosbach saniert man die Räumlichkeiten für die Gäste. Hoteldirektorin Bernadette Martini zeigt eines der "neuen" Zimmer. Foto: Alexander Rechner

Mosbach. (ar) Mit einem "guten Morgen" begrüßt sie freundlich die Gäste, die in den Frühstücksraum schlendern. Gleich danach nimmt sie den Zimmerschlüssel eines Paares entgegen, das zu einer Radfahrt durch den Odenwald aufbricht. Parallel dazu klingelt das Telefon, sie nimmt den Hörer ab.

Normaler Alltag für Bernadette Martini. Die Mosbacherin steht an diesem Morgen hinter der Rezeption des traditionsreichen Hauses in der Altstadt. Seit elf Jahren führt sie als Direktorin das Hotel und Restaurant "Lamm" - mit vielen neuen Ideen und großem Engagement.

"Jedes Jahr muss man in den Betrieb investieren, sonst bleibt man schnell auf der Strecke", sagt die Branchenkennerin. Daher geht man anstehende Maßnahmen zielstrebig an. Insgesamt 750.000 Euro werden für die Sanierung und Modernisierung in die Hand genommen.

Der Gast ist im "Lamm" König und soll dort komfortabel übernachten, erklärt die Hoteldirektorin den Grundsatz des Betriebes mit 93 Betten. Getreu des Leitgedankens habe man sich entschieden, die 51 Zimmer komplett zu renovieren.

Sämtliche Möbel müssen weichen, Boden, Decke und Wände sollen in neuem Glanz erstrahlen, und die Elektronik wird modernisiert. Die Hälfte der Zimmer ist auch schon saniert.

Bis Februar kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein - rechtzeitig zu der in Heilbronn stattfindenden Bundesgartenschau. Dann will man seinen Gästen einen neuen Komfort bieten. Quasi eine Sinfonie aus modernen und traditionellen Elementen, beschreibt Bernadette Martini.

Schließlich müsse die Einrichtung auch zum traditionsreichen Haus passen. Vor allem auf hochwertige Holzoptik greife man zurück. Und das kostet. Allein in die Sanierung der 51 Zimmer investiert man eine halbe Million Euro. 100.000 Euro sind für vorgeschriebene Brandschutzmaßnahmen vorgesehen, und der restliche Betrag ist in die Erneuerung des Daches und des Aufzuges geflossen.

"Diese hohe Summe muss erwirtschaftet werden", weiß die Hotelmanagerin. Jedoch habe man entsprechend geplant. "Die Investition steht auf gesunden Beinen", sagt sie.

Eine willkommene Unterstützung ist dabei die Bundesgartenschau in Heilbronn im kommenden Jahr. "Wir haben Buchungen ohne Ende", unterstreicht Bernadette Martini. Die Veranstaltung habe einen großen Mehrwert für Mosbach.

Wovon neben der Gastronomie und Hotellerie auch der Einzelhandel profitieren wird, ist sie überzeugt. Denn die meisten Gäste hätten längere Zeiträume gebucht - drei bis fünf Nächte.

Dennoch wünscht sie sich eine weitere touristische Attraktion in Mosbach. Einen Familienwanderweg mit Stationen für Kinder oder eine Saunalandschaft am Hallenbad kann sie sich gut vorstellen. Ideen gebe es genügend, man müsse auch nicht die teuerste verwirklichen.

Dies würde die Attraktivität Mosbachs in den Augen von Auswärtigen steigern. Als das große Plus Mosbachs in touristischer Hinsicht bezeichnet sie die Fachwerkstadt.

Damit sich die Gäste im Hotel und Restaurant "Lamm" weiterhin wohlfühlen, will man es immer wieder aufs Neue modernisieren. In einem nächsten Schritt sollen die Flure saniert werden, gefolgt von dem Restaurant. Denn schließlich ist der Gast König.