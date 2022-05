Egal, ob am kleinen Rummel- oder am großen Marktplatz: Beim „Mosbacher Frühling mit Herz und Seele“ herrschte reger Betrieb. An den Buden und Ständen hatte man demnach gut zu tun, viel Musik und gute Stimmung prägten das Fest. Foto: Schattauer

Mosbach. (schat) Das Wetter perfekt, die Altstadt voller Leben, die Stimmung prima. Der "Mosbacher Frühling mit Herz und Seele" kam an, zog am Muttertag-Wochenende zahlreiche Besucher in die Große Kreisstadt, die sich nach einer langen Zeit ohne derlei Veranstaltungen auch nur allzu gerne locken ließen. "Es ist einfach schön, dass das endlich wieder geht" – eine Feststellung, die man so oder so ähnlich am Freitag, Samstag oder Sonntag in der Altstadt im Gespräch immer wieder vernehmen konnte.

Gleichwohl gab’s auch die ein oder andere kritische Stimme von Besuchern, die lieber ein Frühlingsfest in seiner (vor Coronapandemie und -pause) gewohnten Form gefeiert hätten und sich mit dem diesmal gewählten kleineren Rahmen nicht so recht anfreunden konnten. Bei den meisten indes überwog die Freude über die "Rückkehr ins Miteinander", wie es Holger Schwing als Vorsitzender von Mosbach Aktiv als Festveranstalter beim Auftakt am Freitagabend formuliert hatte. In dessen Folge war nicht nur am Marktplatz viel Leben, auch am kleinen Rummelplatz im Bankenviertel herrschte reger Betrieb.

Im Epizentrum des Fests waren vor allem Mosbacher Vereine gefordert. Nach der langen Phase, in der gemeinsame Aktivitäten größtenteils nicht möglich waren, konnte man sich endlich wieder einbringen – und mit der Verpflegung der vielen Gäste den Bestand der Vereinskassen aufbessern. Über mangelnde Nachfrage konnte sich dabei keiner beschweren.

Im Gegenteil: Mitunter bildeten sich insbesondere dort lange Schlangen, wo es auch feste Nahrung gab. Da war schon Geduld gefragt, denn anders als sonst konzentrierte sich die Nachfrage eben auf weniger Stände. So mancher suchte da nach Alternativen bei den stationären Gastronomie-Anbietern, die zum Teil dann aber auch an ihre Vorratsgrenzen kamen.

Absolut verzögerungsfrei "geliefert" wurde von den Musikern auf der großen Festbühne am Marktplatz, die sich zudem über fast durchgängig geschlossene Reihen – tagsüber sitzend, abends stehend – freuen durften. Mal wieder vor großem Publikum spielen, auch für die fünf Bands und Musikgruppen ein schönes Comeback.

"Unglaublich schön", fand Holger Schwing das Fest-Wochenende. Dass der Mosbacher Frühling in dieser Form so angenommen wurde, für Schwing war’s eine "Riesen-Erleichterung". Ein wenig Bauchschmerzen habe er nämlich anfangs schon gehabt, das Fest ohne große Fahrgeschäfte und in kleinerem Rahmen zu feiern. Riesenrad und Co. wurde von manchem zwar schon vermisst, rund ging’s in der Stadt aber dennoch. Auch die Frequenz bei den Einzelhändlern stimmte, wie Holger Schwing am Sonntagabend bestätigte.

Erfreuliche Randnotiz: Beim Polizeipräsidium Heilbronn waren bis Sonntagabend keine Einsätze registriert, die mit dem Mosbacher Frühling zu tun hatten.