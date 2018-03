Mosbach. Die "Echt Mosbacher Fassenacht" lebt von Traditionen. Eine dieser Traditionen ist der Auftritt der Stadtmauergarde. Mit "Garde, habt Acht!" kündigt der Kommandant alljährlich den Beginn der Veranstaltung an. Das Narrenvolk erhebt sich von seinen Plätzen, und die Gardisten marschieren im Gleichschritt in den Saal der Alten Mälzerei. So auch am Samstag. Kommandant Florian Zorn, der zusammen mit Alexander Straus witzig und souverän durch das Programm führte, glossierte in der schwungvollen Proklamation das Lokalgeschehen.

In den vergangenen zwölf Monaten hatten die Mannen in ihrer feschen schwarz-orangen Uniform wachsam ihre Augen und Ohren offen gehalten. Nach dem Pfalzgrafenstift solle man nun auch das Rathaus auf das Gelände der Johannes-Diakonie verlegen. Das damit frei gewordene Verwaltungsgebäude passe sich damit optimal in die vielen leer stehenden Ladengeschäfte in der Innenstadt ein. Obendrein möchten die Gardisten das Rathaus unter die Erdoberfläche absenken - Mosbachs "Stadtkern 21" sei geboren. Mit ihrem Auftritt sorgten sie für reichlich Lacher.

Dann hieß es Bühne frei für schwungvolle Tänze, witzige Büttenreden und anderweitige Narretei. Einen glanzvollen tänzerischen Auftakt brachten drei junge Damen von der Ballettschule Eva Holzschuh auf die Bühne. Mit Schirm, Charme und Melone stellten sie den Abend unter einen glanzvollen Stern.

Glänzen wollten auch (über-)regionale Talente. Das Narrendutzend hatte zur Suche nach dem Supertalent aufgerufen. Doch Blockflötenspiel, Gesang und auch der halbpantomimische Auftritt von Zauberer "Bagidini" reichten nicht aus, um "Conchita, Bruce Darnell und Dieter Bohlen" zu überzeugen. Auch ein Bauchtanz reichte nur für eine Zweidrittelmehrheit. Das größte Talent, das sitze doch unten im Saal, meinte die Jury. Und das holde Narrenvolk war angetan von dem, was das Narrendutzend auf die Bühne zauberte.

Die große und kleine Politik nahmen die Narren in der Bütt auf die Schippe. Doch Narrenjuwel Lukas Tschaut suchte man vergebens im Programm. Für ihn eroberte seine Mutter Doris Tschaut den Kolping-Kiwwel - mit Bravour! Die stolze Mutter beherberge nun aber ein Pubertier. Hintersinnig ging sie mit der aktuellen Mosbacher Kommunalpolitik (unter anderem Pfalzgrafenstift) ins Gericht. Und mit viel Wortwitz hielt mal wieder "Tilly aus Mosi", alias Roswitha Scherer-Gehrig, der großen Politik den Spiegel vor. Geschliffene Sprache ist ihr Metier. Mit dem Florett rechnete sie mit den "Großen" dieser Welt ab - ganz zur Begeisterung des Auditoriums.

"Welch ein Zirkus", brachte es Florian Zorn auf den Punkt und kündigte auch gleich die "Schick Chicken" an. Sie waren in Clowns-Kostüme geschlüpft und eine Augenweide. Eine weitere Tradition auf der Kolpingbühne sind die "Schwarzlichter" um Brigitte Herbst. Die Gruppe verzauberte mit ihren leuchtenden Illustrationen und schuf wundersame Illusionen. Der Frühling hielt Einzug. Und das Narrenvolk dankte mit tosendem Applaus. Für ausgelassene Stimmung und akrobatische Hochleistungen sorgte die starke Schauturngruppe Exotica. Da staunte das Publikum!

Allererste Sahne war, was die Kandelschiffer (eine traditionsreiche Formation) dem Narrenvolk präsentierten. Die Kandelmatrosen Erik Burger, Alexander und Dominik Straus glossierten singend das Weltgeschehen. Michael Hitzelberger war verhindert und wurde digital "dazugeschaltet". Mit ihrem "Kandelblitz" befuhren sie wieder einmal die Weltmeere. Die Mischung aus gesanglicher Klasse und kreativen Texten über aktuelle politische Themen zu bekannten Melodien ging ins Ohr. Professionell unterstützt wurden sie von Christian Roos am Piano. Das Narrenvolk dankte mit tosendem Applaus und bat um eine Zugabe, dieser Bitte kamen sie gerne nach.

Apropos Kandelfahrt: Der Neckarelzer Leichtmatrose Karlheinz Kunert besuchte die "Stadt der zwei Gesichter" und ging mit der Stadtmauergarde auf Kandelfahrt. Schlagkräftig zeigte sich auch wieder Sybille Seufert aus Sulzbach. Die mitgebrachte CD lief nicht. Doch sie sang sich in die Herzen der Narrenschar. "Freibier"-Piraten aus Sulzbach enterten den Saal, bevor die "Binauer Schnoogebadscher" auch die letzten auf ihren Plätzen verharrenden zum großen Finale von denselben rissen.