In einer Wohnung in Aglasterhausen fand die Polizei im vergangenen Oktober mehr als 15 Kilogramm Drogen sowie zum Teil scharfe Schusswaffen. Am Freitagnachmittag stand der Mann, der all das bei sich gelagert hatte, in Mosbach vor Gericht. Foto: Polizei

Von Jörn Ludwig

Mosbach. Wenn der Volksmund von "kurzem Prozess" spricht, dann verheißt das für den Betroffenen in aller Regel nichts Gutes. Diese Regel wurde am Freitagnachmittag am Mosbacher Landgericht eindrucksvoll gebrochen: Gerade einmal 90 Minuten lagen zwischen der Anklageverlesung und dem Urteilsspruch der 1. Großen Strafkammer - und gemessen an den ihm zur Last gelegten Taten kam der Angeklagte unglaublich glimpflich davon. Das hatte auch einen guten Grund.

Doch der Reihe nach: In einem Wohnhaus in Aglasterhausen wurden Ende Oktober vergangenen Jahres Drogen in schwindelerregender Menge sichergestellt: Zehn Kilogramm Amphetamin, über drei Kilogramm Haschisch und knapp zwei Kilo Marihuana sowie geringere Mengen an Kokain und Amphetamin-Derivaten entdeckten die Ermittler bei der Durchsuchung. Neben dem Rauschgift fanden die Beamten noch eine professionelle Cannabis-Aufzuchtanlage sowie mehrere zum Teil scharfe Handfeuerwaffen und mehr als 100 Schuss Munition.

Das allein hätte schon für eine umfangreiche Anklage gegen den Besitzer all dieser verbotenen Dinge und seine Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe ausgereicht. Doch der 50-Jährige trat die Flucht nach vorne an: Er legte nicht nur ein umfassendes Geständnis ab, sondern räumte noch eine Vielzahl weiterer Straftaten ein, die ihm ohne sein Zutun wahrscheinlich nie hätten nachgewiesen werden können. Darüber hinaus arbeitete er intensiv mit den Ermittlungsbehörden zusammen, nannte Hintermänner seiner Drogengeschäfte und Abnehmer.

Vor Gericht stand er nun neben dem Besitz der sichergestellten Betäubungsmittel und Waffen wegen Drogenhandels in insgesamt 115 Fällen - 15 davon in "nicht geringer Menge", einer unter "Mitsichführen einer Schusswaffe", wie es im Juristendeutsch heißt. All diese Taten hatte der 50-Jährige von sich aus gestanden - gegen den Rat seiner Verteidigerin, wie die Heidelberger Rechtsanwältin Andrea Combé in der Verhandlung betonte.

Beim Verkauf von insgesamt rund 13,5 Kilo Marihuana, 1,7 Kilo Haschisch und 7,4 Kilo Amphetamin soll der Dealer rund 93.000 Euro eingenommen haben. Geld, das er für den eigenen Drogenkonsum, zum weitaus größeren Teil aber zum Abbau seiner Schulden verwendet haben soll. Die liegen eigenen Angaben zufolge nach mehreren gescheiterten Versuchen der beruflichen Selbstständigkeit zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro.

Da es nach dem Geständnis des Angeklagten keine strittigen Punkte zu klären gab, war die Zeugenbefragung eines der mit dem Fall befassten Polizeibeamten mehr oder weniger Formsache. Er bestätigte die "sehr umfassenden Angaben" des 50-Jährigen, durch die "wir Erkenntnisse gewonnen haben, die wir zuvor nicht hatten". Hilfreich bei der Einschätzung der Abhängigkeit des Angeklagten war die Schilderung des Eindrucks, die der Beamte bei den ersten Vernehmungen gewonnen hat: "Er zeigte extremes Suchtverhalten, musste ständig rauchen und hatte sichtlich Mühe, sich über Wasser zu halten."

Die Drogenabhängigkeit bestätigte auch der psychiatrische Sachverständige, der dem Angeklagten darüber hinaus aber auch eine massive dissoziale Persönlichkeitsstörung attestierte. Diese habe sich bereits im Jugendalter durch aggressives Verhalten und später durch zahlreiche schwere Straftaten manifestiert. Im langen Vorstrafenregister des 50-Jährigen finden sich unter anderem Verurteilungen wegen Betrugs, Hehlerei, schweren Menschenhandels und Zuhälterei.

Diese kriminelle Karriere wolle ihr Mandant nun endgültig beenden, erklärte Verteidigerin Combé in ihrem Plädoyer. Diese Überzeugung untermauerte sie mit dem Hinweis, dass er sich durch die bereitwillige Offenlegung seiner Hintermänner jeden Rückweg in die Szene bewusst verbaut sowie sich "über alle Maßen selbst belastet" habe.

Sogar Staatsanwalt Florian Hertenstein sprach von einem "fast lehrbuchartigen Fall der Kronzeugenregelung", die sich erheblich strafmildernd auswirken müsse. Doch verwies er auch auf die "Massen an Drogen", die er zu "horrenden Schleuderpreisen" verkauft und damit vielen Süchtigen geschadet habe.

Mit der Verurteilung zu sechs Jahren Haft folgte die Kammer unter Vorsitz von Richter Christian Trunk dem Antrag der Verteidigung. Der Staatsanwalt hatte für eine siebeneinhalbjährige Freiheitsstrafe plädiert. Zusätzlich wurde - wie von beiden Parteien beantragt - die Unterbringung in einer Entzugsklinik angeordnet, darüber hinaus die "Einziehung von Wertersatz" in Höhe von 72.300 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.