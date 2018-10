Mosbach. (rnz) Im Rahmen der Mosbacher Buchwochen stellt die Autorin Susanne Roßbach am morgigen Donnerstag um 20 Uhr bei "Bücher am Käfertörle" ihren Regionalkrimi "Schatten über dem Odenwald" vor: Nachdem Alex zu Kommissar Tom Brugger nach Beerfelden gezogen ist, kämpfen die beiden mit den Tücken des Zusammenlebens. Zusätzlich muss Tom einen neuen Fall übernehmen.

Ein Auto ist auf Burg Breuberg den Hang hinabgestürzt, und es gibt eine Leiche. Es stellt sich jedoch heraus, dass die Kopfverletzung des Toten nicht durch den vermeintlichen Unfall entstanden ist. Alex’ Neugier ist geweckt, und sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Unterstützt wird sie dabei von ihren Freunden Hedi und Herbert, die für ein paar Wochen zu Besuch gekommen sind. Tom ist davon alles andere als begeistert. Vor allem, als Alex in die Schusslinie des Mörders gerät.

Nach ihrem erfolgreichen Debüt, "Der Tote vom Odenwald", stellt Susanne Roßbach ihren gerade erschienenen zweiten Alexandra-König-Krimi am Käfertörle vor. Die Autorin, Jahrgang 1966, ist Diplom-Betriebswirtin und Diplom-Psychologin und arbeitet als Senior Business Analystin in einer Großbank. Zu ihren großen Leidenschaften gehört das Schreiben und das Reisen. Sie lebt mit ihrer Familie in Frankfurt/Main.