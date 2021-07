Mosbach/Buchen/Eberbach. (schat) Die Abiturientinnen und Abiturienten aus der Region haben es schon geschafft – und die letzten Meter der schulischen Laufbahn erfolgreich absolviert. Und auch die RNZ hat es so gut wie "G’schafft", denn die gleichnamige Sonderveröffentlichung zum Abitur 2021 ist nahezu fertiggestellt. Am Dienstag erscheint mit den Ausgaben in Mosbach und Eberbach sowie mit den aktuellen Nordbadischen Nachrichten die 32 Seiten starke Extra-Beilage. Darin finden sich nicht nur Zahlen, Fakten und Bildern zu den Abiturklassen, sondern vor allem auch deren eigene Geschichten und Erfahrungsberichte zur etwas anderen Reifeprüfung 2021.