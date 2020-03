Ab heute in Betrieb: An den Neckar-Odenwald-Kliniken sollen Eingangszelte helfen, Mitarbeiter und Beschäftigte vor dem Coronavirus zu schützen. Foto: Schattauer

Mosbach/Buchen. (lra/rnz) Es sieht ein wenig nach Feier aus, ist aber ausschließlich dem Ernst der Lage geschuldet: Die DRK-Kreisverbände Mosbach und Buchen haben am gestrigen Mittwoch im Auftrag der Kliniken jeweils vor der Liegendeinfahrt an beiden Klinikstandorten einen separaten Bereich in Form von Zelten geschaffen. Dort sollen eintreffende Notfallpatienten ab sofort bereits vor Betreten des Krankenhauses auf eine mögliche Infektion mit dem neuartigen Coronavirus hin befragt und dann entsprechend weitergeleitet werden. "Der Schutz von Patienten und Mitarbeitern vor einer Infektion mit dem Coronavirus hat für die Neckar-Odenwald-Kliniken oberste Priorität", begründet der Pressesprecher des Landratsamts, Jan Egenberger die Maßnahme.

Betreut werden die Zelte durch Mitarbeiter des DRK und der Kliniken. "Es handelt sich dabei deshalb ausdrücklich nicht um eine allgemeine Anlaufstelle für Menschen, die sich auf das Virus testen lassen wollen", betont Egenberger. Diese sollten sich nach wie vor an ihren jeweiligen Hausarzt wenden. Der dann nach festgelegten Kriterien – und eventuell gemeinsam mit dem Gesundheitsamt – über das weitere Vorgehen entscheide.