Von Heiko Schattauer

Mosbach/Arezzo. Sie sind die ersten ihrer Art. Aber sie werden mit Sicherheit Nachahmer finden. Leonardo, Giulia, Diego und Luca kommen aus Italien, genauer aus Arezzo in der Nähe von Florenz - und dürfen sich als "Pioniere" eines Projekts fühlen, das so neu ist, dass man noch nicht mal einen passenden Namen dafür gefunden hat.

Für zwei Wochen sind die vier jungen Italiener in Mosbach zu Gast, absolvieren so etwas wie ein "XL-Deutschland-Bogy", sollen sich ein Bild von der Ausbildungs- und Arbeitswelt in der Region machen, sie als Option für den eigenen (beruflichen) Weg kennenlernen. "Das ist zumindest die Idee", sagt der Mosbacher Prof. Dr. Dirk Saller, der den neuen Austausch initiiert hat.

Saller sieht den Aufenthalt des jungen Quartetts aus Italien als "Experiment" im Rahmen der Weiterentwicklung des ZiF (Zentrum für internationale Fachkräfte), das die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach vor drei Jahren eingerichtet hat. Hintergründe und Motivation beschreibt der Mathematiker wie folgt: "In Deutschland herrscht Fachkräftemangel, in Italien gibt es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere auch bei jungen Menschen mit höherer Schulbildung. Diese Asymmetrie ist der Ansatz."

Der 18-jährige Leonardo bestätigt die These: "Ja, es ist insgesamt sehr schwierig, für uns in Italien einen guten Job zu finden." Wie seine drei Mitreisenden spricht der frischgebackene Abiturient (Giulia, Diego und Luca haben das Abi noch vor sich) überraschend gut, ja fast fließend Deutsch. Was sich auch beim eigentlichen Praktikum beim Mosbacher Software-Unternehmen und langjährigen DHBW-Partner MPDV positiv bemerkbar macht. "Die drei sind unglaublich aufmerksam und wissbegierig", loben Nathalie Kletti (bei MPDV verantwortlich für die Unternehmensentwicklung) und Laura Kirstätter (Research Koordinatorin) die jungen Gäste aus Italien.

Zwei Wochen lang will man denen das Unternehmen und die Abläufe näherbringen, vom Einkauf über den Customer Service und das Produkt Management - von allen Bereichen dürfen, nein: sollen sich die Schüler selbst ein Bild machen. Und selbstständig und ganz praxisnah aktiv werden, etwa im Rahmen einer Analyse des Softwaremarktes in Italien. Auch Luca, der vom Organisationsteam des Kultur- und Tagungszentrums Alte Mälzerei betreut wird, schaut und hört nicht nur zu, sondern ist auch selbst gefordert.

"Die deutsche Arbeitswelt ist ganz anders als die bei uns", hat Leonardo schon erste klare Erkenntnisse gewonnen, ihm gefällt, wie organisiert und strukturiert hier gearbeitet wird. Ob er aber deswegen den großen Schritt von Italien nach Deutschland machen würde? Eine Frage, die der 18-Jährige (verständlicherweise) nicht beantworten kann. "Einen unmittelbaren Nutzen zu erwarten, wäre auch sicher der falsche Ansatz, schlicht unrealistisch", weiß Dirk Saller. Vielmehr sollen Leonardo und Co. so etwas wie Botschafter oder Multiplikatoren sein.

Den anderen Schülern an der Francesco-Redi-Schule in Arezzo von den Erfahrungen des Praktikums in Deutschland, von den Einblicken in die Ausbildungs- und Arbeitswelt in der Region weitergeben. "Für mich ist das ein sehr gelungenes Experiment", sagt Nathalie Kletti nach den Erfahrungen mit den italienischen Schülern im Unternehmen: "Wir sind nächstes Mal auf jeden Fall wieder mit dabei".

Initiator Dirk Saller hört das natürlich gerne, zumal er schon reichlich weiterführende Ideen für eine Vertiefung der Kooperation hat. Nachdem man erste Hürden - vor allem auch bürokratischer Art - genommen hat, soll das neue Projekt sich entwickeln. Die Vorzeichen stehen gut, auch weil im Hause Saller die ganze Familie eingebunden ist. Sohn Samuel hat an der italienischen Schule die Erstkontakte zu den Schülern hergestellt. Und Ehefrau Sara Vero-Saller hat nicht nur einst in Arezzo ihr Abi gemacht, sondern ist heute auch die Koordinatorin des neuen Projekts. Die Lehrerin für italienisch Sprache und Kultur, im Auftrag des italienischen Konsulats vielfältig weiterbildend in Mosbach aktiv, ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass alles läuft, ist erste Ansprechpartnerin der jungen Gäste.

Wo die Reise mittel- und langfristig hingehen soll, skizziert noch einmal Dirk Saller: "Ziel ist eine Ausweitung auf mehr Schulen, mehr Schüler und mehr Partnerunternehmen in den nächsten Jahren". Hemmschwellen sollen (bei Schülern wie Unternehmen) abgebaut werden, Mund-zu-Mund-Propaganda dafür sorgen, dass die Idee (irgendwann) Früchte trägt. "Und unsere Region im europäischen Kontext neue Fachkräfte gewinnt", so Dirk Saller.