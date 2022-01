Mosbach. (schat/stm) Das Timing stimmt, der Ball rollt, obwohl er ruht. Klingt komisch, ist aber so: Denn während der Fußballbetrieb in der Region derzeit Winterpause hat, müssen Fans des gepflegten Kurzpassspiels ebenso wenig verzichten wie Freunde der rustikalen Grätsche. Statt in "echt" wird eben online gekickt, der sportliche Wettstreit muss dabei aber keineswegs hinten anstehen. Zum zweiten Mal nach der erfolgreichen Premiere im letzten Winter bietet die Stadt Mosbach in Zusammenarbeit mit dem Verein eSport Rhein-Neckar die "Academy schäufele – die Fahrschule eFootball Stadtmeisterschaft" an.

Gespielt wird am Sonntag, 23. Januar, ab 15 Uhr online, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich unter Einhaltung der Corona-Vorschriften von zu Hause zuschalten können. Gespielt wird mit der FIFA-Version 22, dabei dürfen alle Teams nach Belieben im 90er-Modus gespielt werden. Insofern es möglich ist, werden die Spiele auf Twitch übertragen, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Teilnehmen können an der Stadtmeisterschaft grundsätzlich alle, unabhängig von ihrem Wohnsitz. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.

Dafür kann sich der Einsatz richtig lohnen: Der erste Preis ist ein 500-Euro-Fahrschulgutschein der Fahrschule "Academy schäufele", der zweite und dritte Platz werden mit Sachpreisen, gestiftet von Mobilfunk Wanner in Obrigheim und Restaurant-Bar Ludwig in Mosbach, prämiert.

Info: Eine Anmeldung ist jetzt bereits unter https://play.toornament.com/de/tournaments/5312503236179795968/ möglich. Weitere Informationen können Interessierte und potenzielle Mitkicker der Anmeldemaske entnehmen.