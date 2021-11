Mosbach. (schat) Es ist alles nicht so einfach, am Ende soll’s doch einigermaßen vergnüglich werden. "Wir haben eine vernünftige Lösung gefunden", erklärt Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann im Gespräch mit der RNZ. Und meint damit das Modell, mit dem man unter Coronabedingungen einen Weihnachtsmarkt in der Großen Kreisstadt ermöglichen will. Gemeinsam mit Mariola Hoinka (Leiterin der Tourist Information Mosbach) und weiteren Beteiligten hat man bei der Stadtverwaltung ein Konzept erarbeitet, das an den vier Adventswochenenden zumindest ein wenig Budenzauber in der Altstadt bieten soll. Dabei setzt man auf eine Art "Markt-Doppel": Auf dem Marktplatz wird es ausschließlich Verkaufs- und Kunsthandwerkerstände geben, auf dem Kirchplatz ausschließlich Bewirtungsstände.

Während der Bereich am Marktplatz rund um den großen Weihnachtsbaum – "den wird es natürlich geben" (Pressesprecherin Meike Wendt) – frei zugänglich sein wird, ist für den Bewirtungsbereich eine Ab- und Eingrenzung vorgesehen. "Die Fläche wird mit Bauzäunen abgesperrt", erklärt Michael Jann, am Ein- und Ausgang des Kirchplatzes soll es jeweils einen Kontrollpunkt geben, an dem wiederum Mitarbeiter einer Security-Firma den Zutritt regulieren werden. Nach Überprüfung des 3G-Nachweises werden dort dann auch die nötigen Bändchen vergeben, die Zahl der Gäste im Bewirtungsbereich wird beschränkt. "Da können wir ja keine 500 Leute rein lassen", stellt Jann klar. Die Kosten für die Security würden auf die Bewirtungsstände in gleichen Teilen umgelegt, skizziert der OB ein weiteres Detail des Konzepts, das zudem eine Trennung zwischen Essen- und Getränkeständen (Glühwein und Co.) vorsieht. Lediglich nicht-alkoholische Kaltgetränke, Tee und Kaffee dürfen in Kombination mit Essen angeboten werden.

Das mühevoll erarbeitete Konzept soll allen Anforderungen der aktuellen Coronaregelungen gerecht werden, auch denen der Warnstufe. Veranstaltet wird der Weihnachtsmarkt ab 26./27./28. November an allen vier Adventwochenenden, in Abstimmung übrigens mit der Stadt Bad Wimpfen, die an drei Wochenende zum Markt einlädt. Damit, so die Hoffnung und Idee, sollen eine Verteilung der Weihnachtsmarktbesucher erreicht und allzu großer Andrang vermieden werden.

Die erarbeitete Lösung ist ein Kompromiss, das weiß man natürlich auch bei der Stadt. Aber die Erwartungshaltung, dass in Mosbach ein Weihnachtsmarkt stattfinden muss, wollte man – soweit es eben möglich ist – irgendwie erfüllen. Mögliche Erfahrungen nach dem ersten Marktwochenende will man dann, so Michael Jann, in die weiteren Marktrunden einfließen lassen.