Mosbach. (stm) "Genuss trifft Ambiente" heißt es am kommenden Samstag, 9. Juni, auf dem Mosbacher Marktplatz, wenn beim Schlemmermarkt internationale Küche mit einem Verwöhnprogramm für den Gaumen aufwartet. Leckereien und Schmankerln zum Schlemmen auf dem Markt sowie für die Küche daheim laden dazu ein, ein bisschen länger in "Mosbachs guter Stube", dem Marktplatz, zu verweilen.

Von hiesigen und regionalen Spezialitäten quer durch Europa zu den Mosbacher Partnerstädten, nach Frankreich, Italien, Ungarn, England, die Türkei und nach Thüringen bis zu den Philippinen führt die kulinarische Rundreise. Verkaufsstände mit Spezialitäten aus Deutschland, Österreich, und aus Italien bieten ländertypische Spezialitäten für die Küche zu Hause an. An diesem Tag heißt es also von 9 bis 18 Uhr: Küche kalt lassen und auf zum Schlemmen in die Große Kreisstadt!

Aus den befreundeten Partnerstädten bzw. -ländern bieten die Komitees Leckeres an wie Champagner aus dem französischen Château-Thierry, Gulasch aus dem ungarischen Pesthidegkut, Gözleme und Dürüm aus Finike, das englische Nationalgetränk Pimm‘s aus Lymington, Antipasti aus Rosolina, sowie Wurstwaren aus dem thüringischen Pößneck, um nur einige Angebote beispielhaft zu nennen.

Regionales "von hier" wie Flammkuchen aus dem Holzofen, Ofenkartoffeln und Kartoffelpuffer, Wein-, Kaffee- und Bierspezialitäten stehen ebenso auf der Getränke- und Speiseliste wie philippinische Spezialitäten, die vor Ort von der "Singenden Köchin" Nicolasa Mall auf der Bühne zubereitet werden (jeweils 12, 14 und 16 Uhr), die nebenbei auch noch mit verschiedenen Ensembles für die musikalische Umrahmung des Marktevents in Form von Pop- und Soul-Covers sowie Eigenkompositionen sorgt. Da wird sicher jeder fündig.

Parallel dazu bieten weitere Händler allerlei Feines zur Füllung der Speisekammer zu Hause an, so beispielsweise Aufstriche, Öle, Marmeladen und Gelees, Geräuchertes und Deftiges ebenso wie Käse, Gewürze und Teemischungen.

Im Rahmenprogramm für die ganze Familie gibt es am Samstag für die jüngeren Besucher ab 10 Uhr eine Kreativwerkstatt, bei der Flugobjekte aus Naturmaterialien entstehen werden. Um 10.30 und 14.30 Uhr sorgt der Kinder(ver)zauberer und Täuschungskünstler Schmittini für Staunen und fröhliche Gesichter.

Um 11 Uhr startet die samstägliche Stadtführung durch die historische Altstadt, die auch mobilitätseingeschränkte Besucher einlädt, auf Entdeckungstour zu gehen. Eine weitere Führung lädt die Besucher zur Schlemmertour durch Mosbach ein. Infos dazu sind bei der Tourist Information am Marktplatz erhältlich, wo auch jeweils Treffpunkt ist.

Info: Der Mosbacher Schlemmermarkt ist eine Initiative des städtischen Citymanagements. Informationen und das Programm gibt es unter www.mosbach.de oder im Flyer, der bei der Tourist Info und bei den beteiligten Geschäften ausliegt.