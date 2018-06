Mosbach. (stm) In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Mosbacher Gemeinderats informierte Oberbürgermeister Michael Jann über die kostenfreie Überlassung des Großen Elzparks für das WM-Fandorf. Darüber hinaus entstehen der Stadt für das Public Viewing keine Kosten, was neben Sicherheitsaspekten ausschlaggebender Punkt für die Vergabe an den Veranstalter war. Dieser hat eine Kaution für eventuell entstehende Schäden auf dem Gelände hinterlegt.

Die Gremiumsmitglieder beschlossen außerdem die Auftragsvergabe für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Neckarelz-Diedesheim. Der multifunktional einsetzbare Wechsellader soll es ermöglichen, langfristig Fahrzeuge einzusparen. Von Land und Kreis gibt es für die Anschaffung Zuschüsse für die Anschaffung in Höhe von rund 77.000 Euro.

Kommandant Detlev Ackermann berichtete in diesem Zusammenhang über das Starkregenereignis am späten Nachmittag des 11. Juni. Glücklicherweise hielten sich die Schäden vergleichsweise im Rahmen. Für jeden Einzelnen, der zum Beispiel Wasser im Keller hatte, sei die Situation aber natürlich dennoch dramatisch gewesen. Aus diesem Grund, so Oberbürgermeister Michael Jann, habe man ganz bewusst darauf verzichtet, das Auspumpen von Kellern durch die Feuerwehr in Rechnung zu stellen. Allerdings müsse angesichts der immer häufig eintretenden außergewöhnlichen Wetterereignisse auch an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert werden. So könnten Privatleute etwa Sandsäcke oder Pumpen vorhalten, um im Notfall schnell ihr Hab und Gut zu schützen.

Ein wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt werde, so Ackermann, ist das Thema Rückschlagklappen. Mit einem relativ geringen Investitionsaufwand eingebaut, verhinderten sie den Rückfluss von Niederschlagswasser aus der Kanalisation, d.h. aus Toiletten oder Waschbecken, ins Hausinnere. Auch empfiehlt sich, die eingebauten Klappen in regelmäßigen Abständen überprüfen zu lassen, da diese durch jahrelangen Betrieb Verschleißerscheinungen aufweisen können.

OB Jann berichtete den Ausschussmitgliedern, dass man vonseiten der Stadt im Zuge von Sanierungs- oder Baumaßnahmen darauf achte, dass Niederschlags- und Schmutzwasser getrennt werden. Eine generelle Erweiterung des Kanaldurchmessers in der gesamten Mosbacher Kanalisation sei aber nicht realisier- und finanzierbar: "Wir können uns nicht für alle denkbaren Wetterereignisse wappnen, es wird immer wieder besondere Situationen geben". Janns Dank galt allen Einsatzkräften, allen voran den Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr, die routiniert und professionell vorgegangen seien, sowie den zahlreichen Privatleuten, die selbst aktiv geworden sind.

Abschließend wies Detlev Ackermann auf den Tag der offenen Tür am 1. Juli beim Feuerwehrgerätehaus Mosbach hin, bei dem alle "Blaulichtfraktionen" anwesend sind und sich und ihre Arbeit präsentieren werden. Alle Interessierten sind eingeladen.