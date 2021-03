Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist eine Premiere: Mosbach ist die erste Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis, die den Stoffwindel-Zuschuss einführt. "In den ersten drei Lebensjahren eines Kindes entsteht ein Berg von über einer Tonne gebrauchter Wegwerfwindeln, was rund 15 gefällten Bäume entspricht. Gut 5000 Windeln müssen in dieser Zeit entsorgt werden, der Mülleimer droht aus allen Nähten zu platzen – von den Kosten und Folgen für die Umwelt ganz zu schweigen", heißt es in einer Mitteilung der Mosbacher Stadtverwaltung.

Deshalb möchte die Stadt Mosbach frisch gebackenen Eltern Anreize zur Reduzierung des Windelmülls bieten und unterstützt die Verwendung von Stoffwindeln mit einem Gutschein. Die Eltern von Neugeborenen erhalten vom Standesamt der Stadt einen Beschaffungszuschuss zum Stoffwindelsystem nach Wahl in Höhe von 50 Euro.

Ins Rollen gebracht hat diesen Stoffwindel-Zuschuss Katharina Hübner. Hübner ist Hebamme, lebt in Diedesheim und begleitet Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Schon vor elf Jahren schrieb sie ihre Abschlussarbeit über den Stoffwindel-Zuschuss in Tübingen. "Ich habe das bei der Stadt Mosbach einfach mal beantragt – und mein Anliegen fand Gehör", berichtet Hübner. Hübner hat sich auch zur Stoffwindelberaterin fortgebildet, so überzeugt ist sie von der alternativen (und nahezu müllfreien) Wickelmethode. Auch Lisa Mittmann und Annika Franke sind Stoffwindelberaterinnen und wollen auf das Thema aufmerksam machen und vor allem Vorurteile abbauen.

"Es ist so vorurteilsbehaftet", erklärt Annika Franke, warum sie als gelernte Krankenschwester und vierfache Mutter nun auch Stoffwindelanfänger berät. Sie selbst hat die Stoffwindeln erst beim vierten Kind entdeckt. "Gerade wenn man Kinder hat, ist es doch wichtig, auf die Umwelt aufzupassen. Denn nach uns ist es nicht vorbei", beschreibt Franke ihre Motivation. Es gebe viele Menschen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis, die es toll finden, dass sie ihr Kind mit Stoffwindeln wickelt. Selbst wollen sie es aber nicht: Zu eklig, zu aufwendig, zu kompliziert, lauten die Vorurteile.

Bei einer ersten Internetrecherche zum Thema Stoffwindeln scheint das auch so. Und da kommen die Stoffwindelberaterinnen ins Spiel. Sie stellen die verschiedenen Möglichkeiten (die man meist auch alle kombinieren kann) vor. Lisa Mittmann und Annika Franke verleihen auch Testpakete, mit denen interessierte Eltern üben können. Lisa Mittmann hat beim zweiten Kind den Einstieg ins Stoffwindel-Wickeln auch mit einem Testpaket geübt. Doch ihr Kind war schon zu alt für einen Umstieg auf die Stoffwindeln, hat es nicht akzeptiert. Sie könnte sich auch vorstellen, Freundinnen, die interessiert sind, Infoabende anzubieten. Die gelernte Bankkauffrau will sich ohnehin mit Schwangeren- und Babykursen selbstständig machen.

Annika Franke, Lisa Mittmann und Katharina Hübner (von links). Foto: Stephanie Kern

Katharina Hübner hat die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin gemacht, um den Familien, die sie begleitet, ein Zusatzangebot zu machen. "Früher hat man immer gesagt, dass Stoffwindeln zu viele Ressourcen verbrauchen. Das stimmt aber nicht", so die Hebamme. Sie ist überzeugt: "Wenn wir unseren Kindern von Anfang an zeigen, wie wertvoll unsere Welt ist und wie wir schonend mit ihr umgehen, haben wir viel für unsere Kinder getan."

Annika Franke will wegen der Corona-Beschränkungen auch online ihren Teil dazu beitragen, um die Berührungsängste mit Stoffwindeln abzubauen und einen Blog über ihre Erlebnisse und Erfahrungen führen. "Wir wünschen uns eigentlich etwas Offenheit für das Thema. Stoffwindeln sind gesellschaftsfähig", meint Katharina Hübner. "Man muss nicht öko sein, um auf die Umwelt aufzupassen und Stoffwindeln toll zu finden", bekräftigt Lisa Mittmann.

2004 wurde in Großbritannien eine Studie mit dem Namen "Eine aktualisierte Ökobilanzstudie für Einweg- und Mehrwegwindeln" veröffentlicht. Sie kam zu folgenden Ergebnissen: Wenn man Stoffwindeln immer bei hohen Temperaturen wäscht (90° C) und immer den Wäschetrockner benutzt, hat man einen um 75 Prozent höheren Energieverbrauch als mit Wegwerfwindeln. Wenn man die Windeln allerdings bei niedrigeren Temperaturen (bis 60° C) wäscht, auf dem Wäscheständer trocknet und sie womöglich weiter nutzt oder verkauft spart man gegenüber den Wegwerfwindeln 40 Prozent an Energie ein. Schlagendes Argument ist aber die Müllmenge: Während bei Wegwerfwindeln ein Müllberg von über einer Tonne (!) Gewicht entsteht, fällt bei den Stoffwindeln so gut wie überhaupt kein Müll an.

Lisa Mittmann, Annika Franke, Katharina Hübner und auch die Stadt Mosbach hoffen auf ganz viele Familien, die man mit dem Stoffwindel-Zuschuss erreicht. "Und ich persönlich hoffe, dass wir irgendwann so weit sind, dass die Mehrheit ihre Kinder mit Stoffwindeln wickelt", sagt Hübner noch. Derweil wollen sie auch versuchen, dass andere Kommunen den Eltern ebenso ein nachhaltiges Geburtsgeschenk wie Mosbach machen.

Kontakte:

Annika Franke: www.annihochvier.de, Telefon: 0170/1464037

Lisa Mittmann: www.wunderklitzeklein.de, Telefon: 0170/7378908

Katharina Hübner, www.katharinahuebner.de, Telefon: 0178/2068471