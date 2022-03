Das Rezept des Reisearztes: Hygiene, Toleranz und Respekt

Er ist schon viel rumgekommen auf der Welt, hat viel gesehen und erlebt. Dr. Jürgen Raitz ist die meiste Zeit Oberarzt an der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Neckar-Odenwald-Kliniken. Immer wieder ist er aber auch als Reisearzt unterwegs, als Begleiter für den Fall der (Not-)Fälle, zumindest auf dem medizinischen Gebiet. Dieser Tage hat sich der Weitgereiste viele Gedanken gemacht – über Freiheit und Erholung, über Angst vor Infektion, über das Reisen in Coronazeiten.

"Reisen ist die Sehnsucht nach Leben", zitiert der Mosbacher Mediziner den Schriftsteller Kurt Tucholsky, um dann gleich musisch-medizinisch nachzulegen: "Reisen ist wie Musik gut für die Gesundheit – denn Reisen regt auch die sogenannte Neuroplastizität an, also die Fähigkeit des Gehirns, ein Leben lang seine Strukturen ändern zu können." Raitz findet: Reisen gehört trotz Corona-Pandemie dazu, nicht nur wegen der Neuroplastizität. Allerdings haben hohe Inzidenzwerte, Reisewarnungen, Maskenpflichten, die Angst vor Infektion oder sich immer wieder ändernde Vorgaben und Regelungen bei vielen Menschen zu Verunsicherung geführt.

"Ist die Angst vor einer Corona-Infektion im Urlaub berechtigt?", fragt sich Reisearzt Raitz. Vor allem unter älteren Menschen und Risikopatienten entschieden sich viele dafür, "momentan" lieber nicht zu verreisen. "Sie stellen sich selbst unter Quarantäne, weil sie das Gefühl haben, alles sei zu gefährlich", meint Raitz. "Ich kenne viele Mitbürger, die vor Corona gerne und viel gereist sind und nun verunsichert und ängstlich nichts mehr planen." Auf Dauer könne das aber zu Einsamkeit, Intoleranz oder psychischen Problemen führen, fürchtet der Reisearzt – Stichwort "Social distancing".

Das Kennenlernen Gleichgesinnter gehöre nach seinen Erfahrungen vor allem für Vielreisende zu einem gelungenen Urlaub. "Wir sind hoch soziale Wesen und meist darauf aus, unseren Alltag im Einvernehmen mit anderen Menschen zu gestalten", meint Dr. Raitz. Wenn das auf Dauer fehlt, seien Probleme vorprogrammiert, nicht nur bei Älteren und Risikopatienten. "Dabei ist Reisen in Coronazeiten nicht viel anders als früher. Einhalten von Hygiene, vorsichtig im Umgang mit allem Fremden, Toleranz und gegenseitiger Respekt – all das gilt seit jeher für das Reisen, egal ob in Deutschland oder weltweit. Und Mundschutz tragen war in anderen Teilen dieser Welt schon immer Standard", führt Jürgen Raitz weiter aus. Er erinnere sich noch gut an seinen ersten Aufenthalt in China – und wie man sich dort köstlich über die "verrückten Asiaten" ausgelassen habe, "die mit diesen Dingern auf dem Mund rumlaufen". Auf amerikanischen Kreuzfahrtschiffen wiederum habe es schon immer Handdesinfektionsspender am Eingang gegeben – auch das fand Raitz einst wie viele andere Reisende eher komisch und unnötig.

"Viele Menschen in vielen Ländern dieser Welt waren uns offenbar voraus", schlussfolgert der Weitgereiste. Wirklich neu seien die derzeitigen Schutzmaßnahmen also nicht. Neu sei nur die Impfung, wobei Raitz auch hier in anderen Ländern einen passenderen Umgang mit dem viel diskutierten Thema sieht. "Toleranz und etwas mehr Entspannung" hält der Oberarzt hier für angebracht. Seine Empfehlung: "Impfen, Maßnahmen einhalten, gut gelaunt und tolerant sein und reisen – dann bleiben wir gesund."

[-] Weniger anzeigen