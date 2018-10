Mosbach. (schat) Im Verbogenen haben Wespen auf der Terrasse von Christa Peres in Mosbach ein mächtiges Bauwerk geschaffen. Den warmen und geschützten Hohlraum unter einer mit Plane abgedeckten Holzbank nutzten die emsigen Insekten, um sich ein riesiges Nest um die Rückenlehne herum zu bauen. Das entdeckte die Hausherrin dieser Tage eher zufällig, als sie die Schutzplane über der Sitzbank entfernen wollte.

Ihre Entdeckung war höchst schmerzhaft: Die durch die überraschende Enthüllung aufgeschreckten Wespen gingen geschlossen und umgehend in den Verteidigungsmodus über. "Sieben Stiche hab ich am Kopf abgekriegt", schildert Christa Peres. Wespen und Nest ließ sie erst einmal in Ruhe. Inzwischen scheint die ums Holz gebaute Heimstätte weitestgehend verlassen, nur noch vereinzelt fliegen Wespen um das Nest herum.

"Wespen bauen den ganzen Sommer über, wenn es - so wie jetzt allmählich - kühler wird, lässt ihre Aktivität schnell nach", schildert Peter Baust, Vorsitzender des Nabu Mosbach. In einem guten Sommer wie diesem könnten die Nester, aus abgenagtem Holz und Speichel gebaut, auch mal deutlich größer werden, so Baust weiter. "Das ist wie Pappmaché", beschreibt der Nabu-Vorsitzende die besondere Konsistenz der Insektenbauten. Die sollte man solange in Ruhe lassen, bis sie verlassen sind. Spätestens mit Einzug der Frostperiode sei dies der Fall. Danach könne man die Nester einfach abräumen, sagt Peter Baust.

Auf der Terrasse von Christa Peres wird dann auch die Frage beantwortet, wie viel der Holzbank die Sommergäste für ihr ausladendes Nest "verarbeitet" haben.