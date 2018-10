Von Alexander Rechner

Mosbach. Sie wollen älteren, kranken und einsamen Menschen eine Hilfe und eine Unterstützung sein. Ihnen eine Freude bereiten und den Alltag schöner gestalten. Rund 20 Damen und Herren eint dieses besondere Anliegen. In ihrer Freizeit verbringen sie deshalb mit den Bedürftigen Zeit und stehen ihnen bei Erledigungen zur Seite - mit Rat und Tat.

Die Ehrenamtlichen gehören zu dem Team der "Alltagsengel", einer Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde Mosbach-Elz-Neckar ("Mose"). Die Gruppe um Koordinatorin Tanja Stuber nahm vor rund drei Jahren ihre Arbeit auf. Und konnte in diesem Zeitraum schon viel Gutes bewirkt, worüber sich Stuber im Gespräch mit der RNZ erfreut zeigt: "Ich erlebe es immer wieder, wie den bedürftigen Menschen Steine vom Herzen fallen, wenn wir ihnen im Alltag helfen."

Das Spektrum ihres Wirkens im Stile einer organisierten Nachbarschaftshilfe ist facettenreich. Hierzu zählen gemeinsame Spaziergänge, Fahrdienste, Besorgungen sowie Begleitung zum Arzt, Gottesdienst und beim Friedhofsbesuch. Aber das ist längst nicht alles: Auch kleinere Unterstützungen im Haus und Garten werden von den "Alltagsengeln" angeboten, außerdem entlasten sie Angehörige, die ein Familienmitglied pflegen.

"Unsere Arbeit ist eine Ergänzung zum Sozialdienst", erläutert Koordinatorin Tanja Stuber, die von zahlreichen dankbaren Bedürftigen berichtet. Unlängst habe sie einen Anruf von einer älteren Dame erhalten, die das Engagement der Alltagsengel würdigte. "Sie haben mir eine Last von den Schultern genommen und wirklich einen Engel geschickt", schildert Stuber aus dem Gespräch.

Dies bekräftigt auch Agnes Sax aus Mosbach, die einer dieser Engel ist. Die gemeinsamen Stunden mit den Seniorinnen und Senioren seien bereichernd - für beide Seiten. "Ich nehme von Begegnungen immer wieder etwas mit", führt Agnes Sax aus. Besonders ist sie davon angetan, in ihrem Leben etwas von dem Guten zurückgeben zu können, das sie selbst erfahren hat. Sie möchte Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Glücklich machen. Das ist ihre Motivation. Deshalb bringt sie sich so stark bei den "Alltagsengeln" ein, ehrenamtlich.

In den vergangenen Jahren hat Tanja Stuber einen Trend zur Vereinsamung in der Gesellschaft erkannt. Dem wollen sie sowie die 18 Damen und zwei Herren der "Alltagsengel" entgegen wirken, soweit es ihnen möglich ist. Sie gehen mit den Bedürftigen einen Kaffee trinken in der Mosbacher Innenstadt und schlendern mit ihnen durch den LGS-Park.

Gerade in der jetzigen goldenen Jahreszeit sei dies ein häufig geäußerter Wunsch der älteren und einsamen Menschen. "Wenn im Herbst die Blätter so schön bunt leuchten, möchten die Senioren gerne etwas in Gesellschaft draußen unterwegs sein", so Tanja Stuber.

Seit 2015 ist das Projekt "Alltagsengel" stetig gewachsen, zieht sie zufrieden Bilanz. Inzwischen sind es schon knapp 20 Aufträge in der Woche, die erfüllt werden - mit viel Hingabe und großem Engagement. Aktuell könne die Gruppe die Aufgaben personell zwar noch stemmen. Jedoch hat die Koordinatorin für die Zukunft einen besonderen Wunsch: Gerne würde sie noch mehr bedürftige Menschen als bisher helfend unter die Arme greifen.

Damit jedoch eine größere Anzahl an Seniorinnen und Senioren in den Genuss der "Alltagsengel" kommen kann, wären ein paar zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sprich "Engel", erforderlich. Besonders über weitere männliche Engel würde sich Tanja Stuber freuen. "Sie sind derzeit doch leicht unterrepräsentiert", sagte sie schmunzelnd.

Ihre Tür steht für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie hilfsbedürftige Menschen weit offen. An einer Zugehörigkeit zur Kirche oder zu einer bestimmten Konfession ist das Angebot jedenfalls nicht gebunden. "Das spielt für uns keine Rolle", erläutert Tanja Stuber. Jedoch ist das Angebot auf den Bereich der katholischen Kirchengemeinde "Mose" beschränkt.

Und just in diesen Orten werden und möchten die Engel auch in Zukunft viel Gutes für die älteren, kranken und einsamen Menschen bewirken.