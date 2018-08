Das Bild ist am Lohrbacher Kreisel noch am Vorabend des Jahrhundert-Blutmonds entstanden. Foto: Ursula Brinkmann

Lohrbach. (ub) "Laterne, Laterne - Sonne, Mond und Sterne". Was aussieht wie eine Reihe von hell strahlenden Straßenlaternen, lässt doch beim zweiten Hingucken den Pfahl am zweiten Licht von links vermissen. Da hat sich der fast volle Mond einfach so dazwischen"gemogelt". Entstanden ist das Bild am Kreisel von Lohrbach und noch am Vorabend des Jahrhundert-Blutmonds. Weniger spektakulär wie Letztgenannter, aber eben auch nicht alltäglich, pardon -nächtlich …